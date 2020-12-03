رعاية محافظ الأحساء.. وتزامنًا مع اليوم العالمي للتطوع ملتقى الأحساء التطوعي ينطلق الأحد المقبل

دوت الخليج_جواهر محمد

تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الامير بدر بن محمد بن جلوي ال سعود محافظ الاحساء يطلق مركز العمل التطوعي التابع لجمعية البر بالاحساء مساء يوم الاحد القادم السادس من ديسمبر عبر قنوات البث المباشر ملتقى الأحساء التطوعي لعام 2020م، في تمام الساعة السابعة مساءً وحتى العاشرة.

الجدير بالذكر أن الملتقى يأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع والذي يصادف الخامس من ديسمبر بشراكة استراتيجية مع جامعة الملك فيصل وجمعية العمل التطوعي بالمنطقة الشرقية، فيما يهدف الملتقى الذي ينطلق بنسخته الثالثة بعنوان “العمل التطوعي وإدارة الأزمات” إلى تسليط الضوء على العمل التطوعي المستدام وإبراز نماذج متنوعة في مجالات العمل التطوعي ونشر ثقافة العمل التطوعي وابراز جهود المتطوعين والجهات التطوعية اثناء جائحة كورونا.

حيث سيتم طرح الجلسة الحوارية الاولى “العمل التطوعي وإدارة الازمات” والجلسة الثانية بعنوان “التنمية المستدامة في العمل التطوعي” وإطلاق العمل الفني التطوعي الأول من نوعه الذي يهدف لإيصال رسالة إلى كافة المهتمين في العمل التطوعي بتخصصية التطوع، ويأتي هذا العمل من كلمات المتطوع الشاعر خالد العوض والملحن المتطوع عمر الخميس والموزع المتطوع ابراهيم الحمدان وتسجيل ومكساج المتطوع عبدالله الطاهر وأداء المنشدين المتطوعين ابراهيم المريسل عيسى الحسين، فيما سيتم نشر رابط البث المباشر على حساب مركز العمل التطوعي بالأحساء قبل بداية الملتقى بدقائق (@vc_ahsaber).