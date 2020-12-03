التقرير الإعلامي للإسبوع الثاني من المفكر الفهيم من برامج التنمية الشاملة لجمعية إشراقة أمل

دوت الخليج _ جواهر محمد

إن طفلَ الخمس سنوات هو رجل الخمسين، فالذي نريد أن نراه في المستقبل ينبغي علينا أن نُحسن غرسه ورعايته بدءاً من المراحل الأولى لعمر الطفولة، فتنمية المهارات اللفظية و اللغوية تساعد الطفل على التعبير بشكل منطقي و فعال في الحياة العلمية و في حياته بشكل عام.

فبرنامج المفكر الفهيم في اسبوعه الثاني على التوالي و الذي يُعرض على منصة الزوم -و بإدارة منطقة التحدي- حرص على تنمية قدرات الطفل للتعبير بكل طلاقة؛ صانعاً و مبتكراً لِمَتناً واضحاً و بليغاً لقصته، إما رسماً أو كتابةً أو سرداً مما يفتح له مجالات أوسع فكرياً و منطقياً، و التي قد تتحقق في يومٍ ما و يصبح هو بطلها بإذن الله.

و أوضح المركز الإعلامي لبرنامج المفكر الفهيم أنه يتم تقسيم الأطفال حسب أعمارهم إلى ثلاث فئات منفصلة من ٤-٦، و من ٧-٩ و من ١٠-١٢ و في أوقات مختلفة و مرنة تُمكن الوالدين من الحضور و الاستمتاع مع أطفالهم بقيادة معلمات متخصصات و متمرسات و ماهرات.