دوت الخليج _ جواهر محمد
إن طفلَ الخمس سنوات هو رجل الخمسين، فالذي نريد أن نراه في المستقبل ينبغي علينا أن نُحسن غرسه ورعايته بدءاً من المراحل الأولى لعمر الطفولة، فتنمية المهارات اللفظية و اللغوية تساعد الطفل على التعبير بشكل منطقي و فعال في الحياة العلمية و في حياته بشكل عام.
فبرنامج المفكر الفهيم في اسبوعه الثاني على التوالي و الذي يُعرض على منصة الزوم -و بإدارة منطقة التحدي- حرص على تنمية قدرات الطفل للتعبير بكل طلاقة؛ صانعاً و مبتكراً لِمَتناً واضحاً و بليغاً لقصته، إما رسماً أو كتابةً أو سرداً مما يفتح له مجالات أوسع فكرياً و منطقياً، و التي قد تتحقق في يومٍ ما و يصبح هو بطلها بإذن الله.
و أوضح المركز الإعلامي لبرنامج المفكر الفهيم أنه يتم تقسيم الأطفال حسب أعمارهم إلى ثلاث فئات منفصلة من ٤-٦، و من ٧-٩ و من ١٠-١٢ و في أوقات مختلفة و مرنة تُمكن الوالدين من الحضور و الاستمتاع مع أطفالهم بقيادة معلمات متخصصات و متمرسات و ماهرات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التقرير الإعلامي للإسبوع الثاني من المفكر الفهيم من برامج التنمية الشاملة لجمعية إشراقة أمل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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