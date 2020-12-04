نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل وديعة المرابحة بنك الاستثمار السعودي لتحقيق الأرباح الجيدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث كثير من المستثمرين عن معلومات عن وديعة المرابحة بنك الاستثمار السعودي، حيث يعتبر استثمار المرابحة مع البنك السعودي للاستثمار من طرق الاستثمار لتنمية أموالك وتحقيق الثروة بطريقة آمنة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، يوقع البنك عقدًا معك لاستثمار أموالك في السلع المُتفق عليها، ويتم تحقيق الربح من خلال إعادة البيع مرة أخرى ولكن بسعر أعلى مستقبلًا.

خصائص ومميزات وديعة المرابحة بنك الاستثمار

من مميزات وديعة المرابحة التالي:

متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

السماح للعملاء بتحقيق أرباح جيدة بطريقة آمنة، توقع عقد مع البنك لاستثمار في مجال معين وليكن المعادن بسعر متفق عليه، وتوقيع عقد لإعادة شراء المعدن وبيعه.

يمكن استثمار أموالك في معادن كالبلاتين والبلاديوم.

لا يوجد مصاريف إدارية.

مرونة فترة الاستثمار المتاحة تتراوح فترة الأنترنت من شهر إلى 12 شهر.

يمكن الاشتراك ابتداءً من 50 ألف ريال كحد أدني لمدة 3 أشهر.

يمكن الاستثمار بالريال السعودي أو اليوره أو الدولار.

يمكن لأي عميل بالبنك التسجيل في الوديعة.

لا يوجد حد أعلى لمبلغ الاستثمار.

يمكن الاشتراك في وديعة المرابحة خلال 25 دقيقة.

شروط التسجيل في وديعة المرابحة

لابد أن يبلغ المستفيد 18 عامًا.

للسعوديين لابد ألا يقل العمل عن 15 عام.

يمكن للمقيمين الاشتراك بشرط وجود إقامة سارية الصلاحية.

لمواطني مجلس التعاون بشرط وجود عنوان سكن دائم بالمملكة.

الوثائق المطلوبة

التوجه إلى موقع البنك المخصص وإرسال معلومات خاصة بك، سيقوم أحد الموظفين بالاتصال بك لاستكمال الخطوات المطلوبة خلال يومين عمل.

التوقيع على اتفاقية استثمار قصيرة الأجل.

التوقيع على طلب توكيل لشراء السلع.

التوقيع على عقد مرابحة السلع.

ما هو تمويل مرابحة الأسهم بنك الاستثمار

عبارة عن تمويل مُجاز من الهيئة الشرعية، يمكن للمستخدمين شراء عدد من الأسهم التي يمتلكها البنك بموجب اتفاقية تحدد هامش الربح وخطط السداد، ويحق لك بعد ذلك الاحتفاظ بالأسهم وبيعها وإيداع العوائد بحسابك البنكي في بنك الاستثمار مدة التمويل الحد الأدنى 6 أشهر والحد الأقصى 60 شهر وللتقديم اتبع التالي: