نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج تمويل سيارتي من بنك البلاد بدون مقدم وبدون كفيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة برنامج تمويل سيارتي من بنك البلاد بنظام المرابحة وبدون كفيل، يسعى بنك البلاد إلى تقديم الكثير من التسهيلات لمساعدة العملاء على تحسين نمط حياتهم والارتقاء بهم إلى مستقبل أفضل وليس لتلبية احتياجاتهم المصرفية الأساسية فقط، ولهذا السبب يقدم بنك البلاد برنامج تمويل سيارتي لشراء السيارات بنظام المرابحة لمساعدة المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية على الوصول إلى هدفهم بكل سهولة، واليوم أقدم لكم من خلال هذا المقال مميزات برنامج تمويل سيارتي والشروط والمستندات وطريقة حساب هامش الربح.

مميزات برنامج تمويل سيارتي من بنك البلاد

متوافق مع شروط الهيئة الشرعية لدى بنك البلاد.

إمكانية شراء أي سيارة يرغبها العميل على حسب حده الائتماني.

فترة سداد مرنة تصل حتى 60 شهر.

يمكن الحصول على التمويل بدون كفيل ولا يشترط دفع مبلغ على صورة مقدم.

يستطيع العميل السداد المبكر للتمويل في أي وقت على حسب شروط بنك البلاد.

يصل مبلغ التمويل إلى ٢ مليون ريال سعودي تسدد على خمس سنوات.

في حالة تعذر العميل عن السداد يوجد إمكانية لتأجيل قسط من كل عام.

يستطيع العميل تأجيل سداد الأقساط التمويلية من بداية الحصول على التمويل.

يمكن للعميل الحصول على تمويل إضافي.

يقدم بنك البلاد هذا التمويل للمواطنين والمقيمين.

يستطيع العملاء المتقاعدين من الحصول على تمويل سيارتي.

الشروط والأحكام

يجب أن يكون عمر العميل اكبر من ١٨ عاما. يجب أن يمتلك العميل حساب جاري في بنك البلاد. بجب على العميل أن يكون على رأس العمل في أي وظيفة معتمدة لدى البنك في القطاع العام أو الخاص. يجب أن يكون صافي دخل الشهري للعميل لا يقل عن ٣٠٠٠ ريال سعودي للعملاء السعوديين و٣٥٠٠ ريال سعودي للعملاء غير السعوديين في القطاعات الحكومية أو على حسب تصنيف جهة العمل. يشترط تحويل الراتب لبنك البلاد.

المستندات المطلوبة لبرنامج تمويل سيارتي

هناك بعض المستندات الواجب توافرها حتى يستطيع العميل الحصول على تمويل سيارتي وهي كالآتي:

بطاقة الهوية الوطنية تكون سارية الصلاحية. يجب تعبئة نموذج شراء سيارة بالتقسيط. شهادة تعريفية من جهة العمل تكون متضمنه الراتب الشهري والمسمى الوظيفي وتاريخ الالتحاق بالعمل. تعهد من جهة العمل بتحويل راتب العميل إلى بنك البلاد. استمارة عرض سعر السيارة. إذا كان طالب التمويل موظف في أي من القطاعات العسكرية يجب تقديم صورة بطاقة العمل.

الرسوم الادارية المطلوبة تكون ١% من مبلغ التمويل بما لا يتجاوز ٥٠٠٠ ريال.

طريقة احتساب هامش الربح

يستطيع العميل عن طريق آلية الرصيد المتناقص معرفة طريقة احتساب هامش الربح، حيث يوزع الربح سنوياً بناء على مبلغ التمويل على أقساط شهرية وعلى أساس قيمة الرصيد المتبقي من أصل المبلغ وسيكون كالتالي:

وهذا يشمل ضريبة القيمة المضافة.

ومن هنا يستطيع العميل حساب قيمة التمويل عن طريق حاسبة القرض المقدمه من بنك البلاد.