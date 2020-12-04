نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن تأشيرة برقم الهوية السعودية عبر موقع ابشر الإلكتروني في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام عن تأشيرة برقم الهوية هي من اهم الخدمات التي يبحث عنها المقيمين والوافدين الجدد علي المملكة العربية السعودية فمن خلال موقع ابشر الإلكتروني التابع لوزارة الداخلية السعودية يمكنكم الآن الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة برقم الإقامة وكذلك يمكنكم استعلام عن تأشيرة خروج نهائي من الأراضي الحجازية ويقدم برنامج ابشر الجوازات السعودية الكثير من خدمات التأشيرات السعودية المختلفة ويمكنكم من خلاله أيضا الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز ببضع خطوات بسيطة سوف نشرحها لكم بالتفصيل في هذا المقال.

استعلام عن تأشيرة برقم الهوية

لسهولة التعامل الإلكتروني ولتخفيف العبء علي المقيمين والوافدين تقدم وزارة الداخلية السعودية عبر منصة ابشر الكثير من خدمات الجوازات والاستعلامات المختلفة لتحقيق رؤية المملكة 2030 التي تطمح إلى إلغاء المعاملات الورقية واستبدال جميع الخدمات بطريقة إلكترونية فمن خلال موقع ابشر لخدمات الأفراد يمكنكم استعلام عن تأشيرة السعودية برقم الهوية الوطنية عن طريق قسم الجوازات والتأشيرات.

الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز

ولكي يمكنكم الاستفادة من خدمة الاستعلام عن تأشيرة برقم الهوية يجب عليكم أولا تسجيل الدخول علي موقع ابشر الإلكتروني وزارة الداخلية السعودية واتباع التعليمات الأتية:

تسجيل الدخول عبر منصة ابشر بكتابة الاسم والرقم السري وكتابة رمز التحقيق الموضح بالصورة وتسجيل الدخول. ثم نختار خدمات الأفراد. ومنها نختار الاستعلامات الإلكترونية. ثم ندخل علي قسم التأشيرات والجوازات السعودية. ونضغط علي خدمة استعلام عن تأشيرة برقم الهوية الوطنية السعودية.

الاستعلام عن تأشيرة برقم الهوية أو رقم الجواز

الآن نضع بين أيديكم رابط استعلام عن تأشيرة برقم الهوية السعودية فيمكنكم الدخول عبر الرابط السابق لموقع ابشر الإلكتروني واتباع التعليمات السابقة وبعد ذلك سوف تظهر لنا صفحة نقوم من خلالها بكتابة الاسم ورقم الهوية الوطنية ورقم جواز السفر وملء الحقول الفارغة بالبيانات الشخصية بطريقة صحيحة وبعدها نقوم بالضغط علي زر عرض وسوف تظهر لنا صفحة ثانية بها جميع بيانات التأشيرة الخاصة بك سواء كانت تأشيرة دخول أو خروج وعودة أو خروج نهائي.