اتفاقية شراكة سعودية إماراتية لتطوير الشباب في الإعلام الجديد والمحتوى الرقمي

ساره الثبيتي _مكة المكرمة

بهدف صناعة جيل جديد من المؤثرين و رواد الاتصال الرقمي عبر شبكات التواصل الاجتماعي أبرمت اتفاقية شراكة سعودية إماراتية للعمل على تطوير قدرات الشباب والشابات في مجالات الإعلام الجديد والاتصال والمحتوى الرقمي.

تعمل هذه الشراكة التي أبرمتها كلٌ من التأثير المباشر في المملكة العربية السعودية مع أكاديمية الإعلام الجديد في دولة الإمارات العربية المتحدة لاستيراد واستقطاب الخبرات الإقليمية والعالمية لنقل المعرفة إلى شباب وشابات المملكة سعيًا في تنمية الريادة والمساهمة المؤثرة في مجالات التسويق والإنتاج والاعلام الرقمي محليًّا.

وتضمنت الاتفاقية تطوير أكاديمية الإعلام الجديد و التأثير المباشر لنماذج عمل جديدة ومبتكرة تسهم في إثراء المواهب السعودية ورفع تنافسية السوق السعودي في المجالات المشتركة، إضافة إلى توسع الأكاديمية عبر الشريك السعودي في تطوير دورات وتقارير وخدمات متخصصة للسوق السعودي والمنطقة اعتماداً على الممارسات المبتكرة والخبرات الكبيرة المتراكمة والشراكات العالمية التي يمتلكها الطرفان وحسب آخر التطورات والابتكارات في تلك المجالات.

وفي هذا السياق أشار الأستاذ راشد العوضي المدير التنفيذي لأكاديمية الإعلام الجديد أن الاتفاقية الموقعة خطوة مهمة لأكاديمية الإعلام الجديد، إذ تمثل فرصة لها في استكشاف سوق الإعلام الرقمي السعودي، وصنع شراكات عملية وإعلامية مع الشركات الإعلامية الرائدة في المملكة، كما نوه بالحراك الإعلامي الذي تشهده المملكة على صعيد الإعلام الرقمي والتقليدي، خاصة مع التأسيس الحديث لعدد من القنوات الإعلامية المحلية مؤخرًا، مؤكدًا أن أكاديمية الإعلام الجديد ستكون قيمة ضافية من خلال خبراتها المتعددة في الإعلام الرقمي والاتصال التسويقي.

من جانبه علق الأستاذ وليد القحطاني رئيس مجلس إدارة التأثير المباشر أن الشركة تعمل وفق إستراتيجية جديدة تتضمن صنع شراكات مع مؤسسات محلية وعالمية؛ وذلك بهدف تطوير المحتوى المحلي على صعيد الخبرات والمهارات في السوق السعودي، كما أشار القحطاني أن أكاديمية الإعلام الجديد هي أول شركاء التأثير المباشر في مجال تقديم الخدمات الأكاديمية في الإعلام الجديد والتواصل الرقمي، إذ تسعى الشركة إلى رفع التنافسية في السوق المحلية وتطوير جيل جديد من الكفاءات والمؤثرين للارتقاء بالقطاع لآفاق جديدة، مشيرًا إلى أهمية تبادل الخبرات بين الشركات المحلية والإقليمية والعالمية ومؤكدًا على أهمية استدامة الاطلاع على مستجدات الإعلام والاتصال وممارساته العالمية.

يُذكر أن أكاديمية الإعلام الجديد تأسست في شهر يونيو الماضي من عام 2020، وتهدف إلى تأهيل وتدريب شباب المنطقة على أحدث تقنيات الاتصال الرقمي واتجاهاته، وتعمل الأكاديمية وفق خبرات عالمية وتقدم مناهج تدريبية مطورة تم تطويرها من خبراء ومختصين في صناعة الإعلام والتسويق الرقمي.

ويُشار إلى أن شركة التأثير المباشر شركة سعودية ابتكارية ورائدة في مجالات الاتصال والتواصل والتسويق، تقدم خدماتها عبر تفعيل نموذج اتصالي ابتكرته الشركة يسمى (نموذج الاتصال التسويقي المؤثر)، الذي مكنها من تحقيق نجاحات غير مسبوقة في أهم المشاريع والحملات على مستوى المنطقة، يقيناً منها بخصوصية المنطقة ومجتمعاتها و إيمانا من الشركة في الحاجة و العائد الكبير على الاستثمار المادي والمعنوي طويل المدى في الابتكار والتدريب والتطوير في المجالين الإعلامي والتسويقي و آثاره في تمكين ريادة الأعمال وإثراء الثقافة و تعزيز التواصل الإنساني والفعال شتى القطاعات.