جمعية لأجلهم تعقد مؤتمراً صحفياً لتسليط الضوء على فعاليات الملتقى الثاني لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة

دوت الخليج : منال الغلث – الرياض

عقدت جمعية لأجلهم لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة مؤتمراً صحفياً برئاسة صاحبة السمو الأميرة / نوف بنت عبد الرحمن بن ناصر آل سعود رئيس مجلس إدارة الجمعية يوم الأربعاء 2/12/2020م في ديوانية آل حسين التاريخية ، وذلك بحضور عدد من الإعلاميين من مختلف الوسائل الإعلامية في احترازية تامة، وأوضحت سمو الأميرة نوف في كلمتها الافتتاحية أن الملتقى السنوي الثاني لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة سيعقد ـ بمشيئة الله تعالى – برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير / فيصل بن بندر بن عبد العزيز – أمير منطقة الرياض – وبتنظيم من جمعية لأجلهم بتاريخ 5- 8 ديسمبر 2020م بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات( فندق الانتركونتننتال) عبر المنصة الافتراضية متوافقاً مع اليوم العالمي للإعاقة ، وأشارت الأميرة نوف أن الملتقى تحت شعار ( جودة الحياة ) يهدف إلى التعرف على أساليب الرعاية الاجتماعية صحياً وثقافياً ونفسياً المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة ، والتعرف على أحدث التجارب الدولية في مجال الممارسات الاجتماعية والإرشاد والتوجيه النفسي في مجال الإعاقة ، والاستفادة القصوى من أحدث المستجدات التكنولوجية والتقنية للتغلب على الإعاقة وتحسين جودة الحياة لهم ، وتفعيل دور المسؤولية المجتمعية في كيفية تأهيل ذوي الإعاقة واستثمار المبادرات المجتمعية في عملية التأهيل ، وأضافت سموها أن من أهداف جمعية لأجلهم تمكين المعاق وجعله شخصاً قادراً وطموحاً ( فطموح الجمعية كجبل طويق ويستطيع المعاق أن يصل إلى القمة )، ويأتي هذا الملتقى بعد أن حقق الملتقى الأول النجاح وبالشراكة المجتمعية مع وزارة الصحة ، ووزارة التعليم ، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، وهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ، وجامعة الملك سعود ، وأبانت سموها خلال المؤتمر الإعلامي أن الملتقى يضم نخبة من المتحدثين وثري بالمعلومات القيمة والتوعية الصحية والنفسية والاجتماعية وذلك عن طريق الأون لاين ويضم دورات وورش عمل تدريبية بشهادات معتمدة بـ 30 ساعة معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ، كما أشارت سموها إلى ضرورة إصدار بطاقة تعريفية للمعاق كلاً حسب إعاقته لإبرازها عند الضرورة ،كما أشارت إلى مبادرة الجمعية للإعلاميين لتنوير المجتمع بكيفية التعامل مع ذوي الإعاقة ، وفي ختام كلمتها وجهت الشكر والتقدير لديوانية آل حسين التاريخية لاستضافتها لفعاليات المؤتمر الصحفي كما شكرت جميع الاعلاميين على دعهم للجمعية، وشركاء النجاح ، واشتمل المؤتمر الصحفي الذي أدار محاوره الإعلامي أ. سليمان السالم الذي أثرى الحوار والمناقشات والمداخلات بإضافته المتميزة، وأطلق رئيس الديوانية أ. عبد العزيز الحسين مبادرة الديوانية في مساندة جمعية لأجلهم وجعلها مقراً دائما لفعالياتها وأنشطتها ، كما قدمت د. نورة العتيبي خلال المؤتمر شرحاً تفصيلياً لفعاليات وجلسات ومحاور الملتقى والتي ضمت دور الأسرة والصحة في تحسين جودة الحياة لذوي الإعاقة ، والممارسات المساندة في تأهيل وعلاج ذوي الإعاقة ، وتوظيف الاستراتيجيات والتقنيات الحديثة في تعليم وتأهيل ذوي الإعاقة ، كما تحدث البروفيسور عبد الله الضلعان عن أهداف التكنولوجيا وأنظمة الذكاء الاصطناعي في خدمة ذوي الإعاقة، فيما تناولت الأميرة نوف الرد على أسئلة الإعلاميين وانطلاق بعض المبادرات من الحضور للشراكة المجتمعية مع جمعية لأجلهم مستقبلاً لنعمل معاً في خدمة هذه الفئة الغالية على قلوبنا جميعاً، وفي الختام قدم الشاعر أ. غانم الصبيخان قصيدة لأجلهم بهذه المناسبة، كما توج المؤتمر بعدة مبادرات من شخصيات إعلامية متميزة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة