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عمر شويل - جدة طريقة تغيير رقم الجوال في ابشر حيث تعمل وزارة الداخلية السعودية عبر منصة ابشر تحديث جميع خدماتها بشكل مستمر وتقديم كل ما هو جديد ومفيد للمواطنين السعوديين والمقيمين داخل الأراضي الحجازية فيقدم لهم موقع ابشر خدمة تغيير رقم الجوال المسجل علية حساب ابشر الإلكتروني في حالة تغيير رقم الجوال المستخدم الأساسي أو أضافه رقم جديد للحساب المسجل وكما نعرف يتمتع تطبيق ابشر بالكثير من الأهمية لدي المواطنين حيث يوجد بداخلة الكثير من خدمات التأشيرات السعودية المختلفة وخدمات الجوازات والمرور التي تسهل علي المقيمين إنهاء جميع معاملاتهم بشكل إلكتروني دون الحاجة للذهاب إلي مقرات العمل السعودية.

طريقة تغيير رقم الجوال في ابشر

أصدرت الحكومة السعودية بالتعاون مع وزارة الداخلية السعودية موقع ابشر الإلكتروني الذي يعد اكبر صرح من الخدمات الكثيرة التي يقدمها بشكل إلكتروني علي شبكة الأنترنت حيث يعتبر مشروع متكامل ويحقق رؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلي جعل كافة المعاملات المالية تنفذ بشكل إلكتروني بحت حيث يخدم الموقع قرابة عن 11 مليون مواطن سعودية ومقيم ووافد بواقع 160 خدمة إلكترونية مختلفة.

تغيير رقم الجوال المسجل في ابشر

قبل معرفة طريقة تغيير رقم الجوال في ابشر يجب عليك تسجيل الدخول عبر موقع ابشر الإلكتروني بكتابة الاسم ورقم المرور الخاص بك والضغط علي زر تسجيل أما في حالة أن تكون مستخدم جديد يجب عليك الضغط علي تسجيل دخول جديد واتباع خطوات التسجيل الأتية:

يجب عليك ملئ جميع البيانات المطلوبة من رقم الإقامة أو رقم الهوية الوطنية.

نقوم بكتابة عنوان البريد الإلكتروني.

رقم الجوال المراد تسجيل الحساب علية واستقبال الرسائل والشعارات علية.

نضع علامة صح علي الموافقة علي القوانين والشروط ونضغط علي زر تسجيل.

بعد أتمام عملية التسجيل علي موقع ابشر سوف تصل لك رسالة علي رقم الجوال المسجل به علي الموقع نقوم بكتابة داخل الموقع لتفعيل تسجيل الحساب الجديد الخاص بك علي منصة ابشر للخدمات الإلكترونية.

تغيير رقم الهاتف في ابشر

بعد اتباع التعليمات السابقة وإنشاء حساب جديد علي موقع ابشر الإلكتروني التابع لوزارة الداخلية السعودية يمكنكم الآن تغيير رقم الجوال المسجل علي الموقع أو تطبيق ابشر في أي وقت كل ما عليكم هو الدخول علي الخدمات الذاتية واختيار تغيير رقم الهاتف وكتابة الرقم الجديد الخاص بك والضغط علي زر تأكيد.