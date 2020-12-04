نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض بلايستيشن 5 جرير سعر بلايستيشن 5 في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بلايستيشن 5 جرير تقوم مكتبة جرير بتقديم العديد من العروض والمميزات لعملائها من داخل المملكة العربية السعودية وكذلك توفر في أسعار العديد من المنتجات من أهمها أجهزة سوني 5 جرير حيث أن سعر بلايستيشن 5 في جرير يكون منخفض بصورة ملحوظة عن غيره من الأماكن الأخرى داخل المملكة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على عروض البلايستيشن داخل مكتبة جرير وكذلك أهم الملحقات والألعاب التي توفرها المكتبة.

عروض بلايستيشن 5 جرير

يبحث العديد من راغبي الحصول على بلايستيشن 5 عن عروض بلايستيشن 5 جرير وذلك لأن مكتبة جرير تقوم بتقديم هذه الأجهزة بأسعار متميزة بالإضافة إلى بعض الهدايا والملحقات الأخرى التي قد تقدمها مكتبة جرير مع هذه الأجهزة من خلال عروض جرير الأسبوعية .

جرير بلايستيشن 5

وفرت مكتبة جرير أكثر من جهاز من أجهزة بلايستيشن 5 كما أنها من قبل توفير هذه الأجهزة سمحت للعملاء بطلب حجز بلايستيشن 5 ليكونوا أول من يحصل على الجهاز من داخل المملكة، وقد تم توفير البلايستيشن بإصدارين وهما Digital Edition وConsole Edition وسوف نذكر سعر كل منهم داخل المكتبة فيما يلي:

جهاز بلايستيشن 5 أبيض اللون Digital Edition عمودي بسعة تخزين ثمانمائة وخمسة وعشرون جيجا بايت واستخدام وسائط من خلال Digital Download كما أن الجهاز يسمح باللعب أونلاين ويأتي هذا الجهاز بسعر ألف وثمانمائة وتسعة وثلاثون ريالًا.

جهاز بلايستيشن أبيض اللون Console Edition عمودي ويأتي بسعة تخزينية ثمانية وخمسة وعشرون جيجا بايت بالإضافة إلى Ultra high speed SSD ويتم استخدام الألعاب من خلال التحميل الرقمي/ قرص بلوراي وتقدم مكتبة جرير هذا الجهاز بسعر ألفان ومائتان وتسعة وتسعون ريالًا.

ملحقات PS5 من جرير

قامت المكتبة بتوفير بعض الملحقات الهامة التي قد يحتاجها مستخدمي جهاز سوني 5 جرير بأسعار مميزة وسوف نذكرها فيما يلي:

يد تحكم لا سلكي دوال سينس من سوني والمخصصة لأجهزة بلايستيشن 5 ذات اللون الأسود بسعر ثلاثمائة وتسعة وأربعون ريالًا سعوديًا.

سماعة رأس لاسلكية 3D ذات الميكروفون المدمج من سوني بسعر أربعمائة وتسعة وتسعون ريالًا.

كاميرا أنترنت لتصوير الفيديوهات عالية الدقة 1080 بيكسل والتي تتوافق مع أجهزة بلايستيشن 5 وتأتي باللونين الأسود والأبيض بسعر مائتان وتسعة وتسعون ريالًا.

ألعاب بلايستيشن 5 جرير

وفرت مكتبة جرير العديد من الألعاب المتميزة وبإصدارات خاصة فقط بأجهزة بلايستيشن 5 وبأسعار متميزة وهي:

لعبة المغامرات Sackboy A Big Adventure والتي تناسب اللاعبين أعلي من سبعة سنوات وتأتي باللغة الإنجليزية ويتم اللعب بأكثر من لاعب، تأتي الأسطوانة بلوراي من اللعبة بسعر مائتان وتسعة وخمسون ريالًا.

لعبة الاكشن والمغامرة Marvel’s Spider-Man: Miles Morales والتي تناسب الأعمار من ستة عشر عامًا تأتي أسطوانة بلوراي بسعر مائتان وتسعة عشر ريالًا.

كما يمكن للعملاء معرفة معلومات أكثر عن عروض بلايستشن 5 جرير من خلال زيارة القسم الخاص بالألعاب الالكترونية داخل الفروع المتعددة لمكتبة جرير.