نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلفة | تسجيل إلكتروني للسعوديين فقط للحصول على قرض مالي شخصي سريع فور التسجيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض شخصي من غير البنوك بدون تحويل الراتب الشهري، حيث أن الحصول علي تمويل شخصي طاري وسريع يمكن الحصول عليه من خلال منصة سلفة الإلكترونية التي تم إطلاقها منذ فترة بسيطة، منصة سلفة أحد أهم التحديثات الجديدة التي تقوم بها القيادة السعودية في تقديم ايدي المساعدة للمواطن السعودي، ويمكن الحصول على هذا القرض الطاري خلال دقائق إلكترونياً دون إجراءات معقدة، وقد تم اعتماد تمويل منصة سلفة من خلال مؤسسة النقد العربي السعودي التي تقوم بتمويل هذه القروض، وتقدم منصة سلفة الحصول علي قروض بدون فوائد وفق الرقابة الإسلامية، ويتم التمويل وفق شروط يجب توافرها من أجل الصرف سنوضحها لكم، كما سنوضح لكم طريقة التسجيل للحصول على قرض شخصي من غير البنوك بدون تحويل الراتب الشهري عبر منصة سلفة.

قروض سلفة الإلكترونية 2020

تقدم منصة سلفة قروض صغيرة بدون تحويل الراتب خلال وقت قصير يبدأ القرض من مبلغ 1000ريال حتى 5000 ريال بحد أقصي، وقد قامت منصة سلفة بإجراء صرف لبعض القروض لعدد محدود خلال الشهور السابقة علي سبيل التجربة المبدئية للصرف وسوف يتم التوسع لعدد أكبر خلال المرحلة المقبلة للجميع الأفراد الذين قاموا بالتسجيل عبر نموذج منصة سلفة.

شروط يجب توافرها للحصول على قرض طاري سريع من سلفة

المستفيد من قروض سلفة يجب أن يكون سعودي الجنسية.

يجب أن يكون مرتبط بعمل حالي ويكون على قوته منذ 6 شهور على الأقل.

ألا يقل عمر المستفيد من قروض سلفة عن 18 عام.

ألا يقل راتب الراغب في الحصول على قرض عن 3000 ريال.

خطوات التسجيل في منصة سلفة للحصول على قرض شخصي سريع

أولاً: يتم التوجه بالدخول علي الرابط الإلكتروني الأتي: منصة سلفة للقروض الشخصية.

ثانياً: يتم اختيار “تمويل شخصي”، ثم تكملة بيانات النموذج الإلكتروني.

ثالثاً: يتم اختيار مبلغ القرض المرغوب به، ثم الضغط على طلب التمويل الآن.

يتم الرد من منصة سلفة بالموافقة على نموذج القرض المقدم إلكترونياً خلال دقائق، ويفيد بإيداع المبلغ في حساب المقترض البنكي.

رقم الاتصال بخدمة عملاء قروض منصة سلفة

لاقت منصة سلفة اهتماماً كبيراً من قبل الكثير من المواطنين الذين أبدوا أعجابهم بسهولة الحصول علي قرض بدون تحويل الراتب الشهري من موقع سلفة بطريقة وإجراءات ميسرة، وسرعة كبيرة في تحويل المبلغ من خلال الحساب البنكي التابع لكل فرد يرغب في الحصول علي المبالغ المتاحة من المنصة والتي تكون من ألف ريال حتي خمسة الآف ريال فقط، ويمكن الاتصال للاستفسار عن أي خدمات تخص التمويل الشخصي من خلال الاتصال علي هذا الرقم 920000327.