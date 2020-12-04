نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطاقة مدى البلاد وطريقة طلبها وتفعيلها للشراء أون لاين في المقال التالي

عمر شويل - جدة بطاقة مدى البلاد ، يعتبر بنك البلاد من أهم البنوك الإسلامية الموجودة في المملكة العربية السعودية، كما أنه يقدم لعملائه الكثير من الخدمات الإلكترونية ومن أهم هذه الخدمات هي هذه البطاقة، الذي يمكنك الحصول عليها عبر خدمة مباشر الأفراد بنك البلاد بعد فتح حساب مصرفي بالبنك والحصول على البطاقة لكي تتمكن من الشراء أون لاين عبر الأنترنت بكل سهولة، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على طريقة طلبها وتفعيلها، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

بطاقة مدى البلاد

بعد فتح العميل حساب مصرفي في البنك واستلام البطاقة، يجب عليك تفعيل البطاقة أولا لكي تتمكن من الشراء أون لاين، ويمكنك تفعيلها عن طريق جهاز الصراف الألي الخاص بالبنك أو عن طريق خدمة البلاد نت بعد التسجيل بخطوات سهله وبسيطه فيه للاستفادة من الخدمات الأخري التي يقدمها بنك البلاد لعملائه في المملكة العربية السعودية .

طريقة تفعيل بطاقة مدى بنك البلاد

يمكنك تفعيل البطاقة بكل سهوله لتقوم بعمليات الشراء الإلكترونية والمعاملات عبر الأنترنت من خلال الطرق الأتية :

( جهاز الصراف الألى ) قم بإدخال البطاقة وغير رمز المرور الخاص بالبطاقة، وأتبع التعليمات بشكل صحيح، بعدها سوف يتم تفعيل البطاقة .

( خدمة البلاد نت ) بعد فتح العميل حساب في بنك البلاد، سوف تصلك رسالة على الهاتف الخاص بك يوجد بها رابط تسجيل في خدمة البلاد نت، بعد ذلك قم بكتابة رقم الهوية والهاتف، وحينها سوف يرسل لك البنك على الهاتف كود التفعيل، ثم أكتب أسم المستخدم ورمز المرور لكي تتمكن من تسجيل الدخول إلى الخدمة وقت ما تريد .

طلب بطاقة مدى بنك البلاد

أولا يرجي التوجه إلى أجهزة الخدمة الذاتية للبنك .

بعد ذلك قم باختيار خدمة إصدار البطاقات .

حدد نوع البطاقة التي تريد الحصول عليها، ثم أختار نوع إصدار البطاقة سواء جديدة أو بطاقة بديلة أو تجديد بطاقة إذا كنت تريد تجديدها .

بعد ذلك قم بكتابة البيانات بشكل صحيح مثل رقم الهوية الخاص بك ورمز التوثيق الذي وصلك على الهاتف .

بعد ذلك وثق بصمة أصبعك وسوف يتم إصدار البطاقة بعد دقائق معدودة .

بعد استخراج بطاقة صراف البلاد ما عليك سوي تفعيلها لاستخدامها في الشراء عبر الأنترنت .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم بطاقة مدى البلاد وطريقة طلب البطاقة وتفعيلها .