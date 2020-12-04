نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية طلب قرض من بنك الراجحي alrajhi أونلاين ومتابعة الحالة في المقال التالي

عمر شويل - جدة برامج تمويلية عديدة يقدمها مصرف alrajhi للعملاء في المملكة العربية السعودية، فيما يمكن طلب قرض من بنك الراجحي أونلاين من خلال موقعه الإلكتروني على شبكة الإنترنت، وكذلك متابعة هذا الطلب لمعرفة الموافقة عليه من الرفض، فيما يمكن الاستفادة من هذه التمويلات في العديد من الأغراض، خصوصًا أن فترة السداد تصل إلى 5 سنوات، وبالتالي لن تمثل عبئًا كبيرًا على المستفيد، كما أنها تلتزم بمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.

ويُقدم هذا المصرف، الذي تأسس في 1957م، العديد من القروض، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يمتلك مئات الفروع في جميع مناطق ومحافظات المملكة، ويمكن لأي مواطن أو مواطنة الاستفادة من هذه العروض التمويلية التي يعلن عنها المصرف، في أي وقت، أو السؤال عن المتاح منها، لتقديم طلب على المناسب منها.

كيفية طلب قرض من بنك الراجحي أونلاين

وفي السطور التالية، نوضح للقراء والمهتمين بالاستفادة من التمويلات التي يعلن عنها مصرف alrajhi، كيفية طلب قرض من بنك الراجحي أونلاين، وذلك من خلال الولوج إلى موقع البنك على شبكة الإنترنت، وذلك على النحو الآتي:

بداية، ندخل إلى الموقع الرسمي الخاص بمصرف الراجحي على الإنترنت. ثمّ نسجل الدخول. النقر على الخدمات المصرفية الإلكترونية. وننقر على المصرفية الشخصية، ونختار التمويل. علينا بعد ذلك، اختيار التمويل الشخصي. كما يجب اختيار التمويل الشخصي وطني. هنا، ننقر على تقدم بطلبك الآن. في الخطوة التالية، ندخل الاسم، والجنسية، والجنس، والعمر، ورقم الهوية. ندخل أيضًا، البيانات المالية، وأهمها الراتب الشهري. من أهم الخطوات أيضًا، إدخال بيانات الاتصال. يجب أيضًا، إدخال بيانات التمويل، وننقر التالي الإقرار بعد ذلك، بصحة البيانات، وننقر على التالي. إدخال بيانات جهة العمل، وننقر على أيقونة التالي. تحميل المستندات المطلوبة، ونضغط التالي، ليظهر أمامنا الحد الأقصى للتمويل، وننقر على مربع التالي. أخيرًا، نوافق على الشروط والأحكام، وننقر التالي، لتظهر رسالة تفيد بنجاح العملية.

خطوات متابعة حالة طلب التمويل من alrajhi

أتاح موقع مصرف الراجحي الرسمي لعملائه المهتمين بالحصول على القرض، خدمة المتابعة لحالة طلب قرض تمويلي، ويمكن لجميع المواطنين متابعة الخطوات التالية، للتمكن من الاستعلام عن حالة طلب التمويل كالآتي:

علينا في البداية، الولوج إلى موقع المصرف عبر شبكة الإنترنت.

ثمّ ننقر على خدمة متابعة حالة الطلبات.

ندخل بعد ذلك، إلى صفحة حالة الطلبات، ونختار قبول وتنفيذ، وننقر عليها مرة ثانية.

نوافق بعد ذلك على عقد بيع السلعة، وننقر على التالي.

يلي ذلك، ثم اختيار التوكيل ببيع السلعة، وننقر على طلب تسليم السلعة.

هنا، يصل رمز به كلمة سر مؤقتة على الهاتف الجوال.

كما يجب التوقيع على سند الأمر، وننقر التالي.

أخيرًا، يتم إيداع التمويل بنجاح.