نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شراء بيت عن طريق البنك الأهلي 1442 تعرف الآن على الشروط المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شراء بيت عن طريق البنك الأهلي، يعد البنك الأهلي التجاري من اعرق واعظم البنوك السعودية وواحد من ابرز المؤسسات المالية، ويعتبر البنك الأهلي NCB من أول البنوك السعودية من حيث النشأة حيث بداء في عام 1373، حيث بلغ عدد فروع البنك الأهلي في المملكة العربية السعودية إلى 400 فرع وبلغ عدد عملاء البنك إلى اكثر من 5.9 مليون عميل.

شراء بيت عن طريق البنك الأهلي

تعرف أيضا على شروط شراء منزل عن طريق البنك الراجحي، حيث يقدم البنك الأهلي شروط سهلة جدا إلى المقدمين لشراء أو بناء منزل عن طريق البنك الأهلي التجاري السعودي،تعرف أيضا على شروط قرض شخصي بالتقسيط بدون كفيل البنك الأهلي،

يمكنك الآن أنشاء حساب للدخول على المصرفة الإلكترونية الخاص ببنك الأهلي والحجز عن طريق الضغط على هذه الرابط التمويل العقاري البنك الأهلي، ثم تحديد أولا من الأيقونة الأولى من شراء منزل أو بناء منزل ثم أكمال البيانات الأتية:

المستندات المطلوبة للتمويل في البنك الأهلي

يجب أحضار صورة من بطاقه الرقم القومى ولكن تأكد أن البطاقة مازالت سارية، وإحضار اصل البطاقة للاطلاع.

أحضار أيصال لا يتعدى سته اشهر من أيصال الكهرباء أو الغاز أو المياه أو تليفون ويكون العنوان مكتوب في الوصل.

تقديم ما يثبت على أي دخل أضافي، إذا وجد

أحضار شهادة موثقة من العمل يكون واضح فيها كل ما يأتي: صافي الدخل الشهرى وسن المعاش ومدة خدمة العمل والوظيفة.

شروط امتلاك العقار

أولا أن لا يتجاوز سن المقدم عن 45 عام عند استحقاق نهاية القرض.

يجب أن يكون العقار جاهزا.

يجب أن يكون العقار واقعا في أحدى المدن الأتية الموضحة في هذه الصورة.

شروط التمويل العقاري بنك الأهلي