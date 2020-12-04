مبالغ دعم برامج التوظيف والتدريب لأول مرة تتخطى إعانة برنامج حافز

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عمر شويل - جدة مبالغ دعم برامج التوظيف والتدريب تتخطى إعانة برنامج حافز، قام صندوق تنمية الموارد البشرية بالسعودية بالإعلان عن مفاجأة لأول مرة وهي تخطي العدد الإجمالي للمبالغ التي يتم دفعها لبرامج التوظيف والتدريب للشباب والمواطنين السعوديين المستفيدين من تلك البرامج بشهر نوفمبر الماضي، حيث تخطت تلك المبالغ التي يتم صرفها على الأفراد المستفيدين من برنامج إعانة الباحثين عن العمل وهو برنامج حافز، حيث أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية السعودي بأن تلك هي المرة الأولى التي يتم فيها تخطي المبلغ المطلوب منذ عام 2011، وجاء ذلك بفضل التحسين والتجديد والدعم المستمر لبرامج صندوق حافز، وكذلك زيادة عدد الأفراد المستفيدين من برنامج التوظيف والتدريب السعودي الذي يقدم لجميع المواطنين السعوديين من رجال ونساء.

صندوق تنمية الموارد البشرية

وأشار الصندوق كذلك إلى أن المستفيدين من خلال برنامج حافز أصبح يمكن تمكينهم في فرص العمل الحالية المتاحة بالسعودية، وذلك من خلال المشروع الخاص بجدية الباحثين عن عمل ووجد أن هناك انخفاض واضح في مستفيدي هذا البرنامج، وأصبح ضمن فئة المدعومين ببرامج الدعم للتدريب والتوظيف.

استراتيجيات صندوق تنمية الموارد البشرية الجديدة

والآن يقوم صندوق تنمية الموارد البشرية بتنفيذ استراتيجية جديدة هدفها هو تعزيز العلاقات في قطاع العمل الخاص، وكذلك توطين الفرص الوظيفية الموجودة بمنشآت العمل، مع الاهتمام بتحسين وتدعيم برامج الدعم والمبادرات المقدمة للدعم، وتوفير برامج جديدة تتناسب مع احتياجات سوق العمل في الفترة الحالية.

برنامج دعم التدريب والتوظيف

وحتى الآن وصل إجمالي المبالغ المدفوعة لدعم برنامج التدريب والتوظيف إلى 249 مليون ريال سعودي بشهر نوفمبر، وهو بذلك يتخطى المبالغ المدفوعة لبرامج إعانة الباحثين عن عمل التي وصلت إلى 215 مليون ريال سعودي.