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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي معالم للتمويل.. الشروط والمستندات المطلوبة ومبلغ القرض الشخصي في المقال التالي
عمر شويل - جدة تزامنا مع بحث العديد من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية عن التمويلات البنكية ، وسنتحدث في هذا التقرير عن تمويل شخصي من معالم للتمويل ، وهي إحدى أهم المؤسسات في عالم التمويل للأفراد والشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويستمر طرح العديد من الأسئلة حول ما هو حجم التمويل الشخصي من مؤسسة معالم للتمويل وكم هي فترة السداد، حيث سنقوم بالإجابة على هذه الأسئلة بالتفصيل مع توفير رابط حاسبة التمويل لمعالم للتمويل الأفراد ، فضلا عن ذكر شروط التمويل والمستندات والوثائق اللازمة من أجل الاستحواذ على قرض شخصي للأفراد، يبدأ من 10,000 ريال سعودي ويصل إلى أكثر من 250 ألف ريال سعودي.
تمويل شخصي معالم للتمويل 1442
قبل الدخول في تفاصيل قرض الأفراد من شركة معالم ، سنتحدث عن مؤسسة معالم التمويل وهي إحدى أهم المؤسسات في مجال التمويل الأفراد والمنشآت وتهدف الشركة إلى تلبية احتياجات العميل بكل الإمكانيات المتاحة لدى المؤسسة، وتأسست شركة معالم في عام 2009 وفي عام 2013 أصبحت شركة مساهمة برأس مال يصل حتى 100 مليون ريال وفي 2017 وصل رأس المال إلى 150 مليون ريال، كما تهدف المؤسسة إلى أن تكون الأولى من ضمن أولويات المواطنين الراغبين بالحصول على التمويلات الشخصية وفيما يلي بعض من أهداف شركة معالم للتمويل:
- يكفي أن تكون من أولويات العملاء في هذا المجال
- تهدف إلى ضمان أكثر الحلول كفاءة بالنسبة للقرض الشخصي للأفراد والمنشآت وما يتناسب مع الشريعة الإسلامية
- تهدف أيضا إلى تطوير الموارد البشرية لديها وتقديم منتجات وخدمات تمويلية منافسة
- دعم وتمكين المنشآت والشركات الصغيرة والمتوسطة من تصوير أعمالها عبر الحلول التمويلية التي تطرحها وتوفرها شركة معالم
- تستخدم الشركة أفضل وأحدث النظم الإدارية من أجل تطوير الشركة.
ما هي الأوراق المطلوبة للاستحواذ على تمويل شخصي للأفراد
- يلزم العديد من الثبوتيات من أجل إكمال إجراءات الحصول على تمويل وهي:
- خطاب التعريف بالمعاش
- نسخة عن بطاقة الهوية
- كروكي السكن مع توفير العنوان الوطني
- تعبئة طلب تمويل الأفراد من معالم للتمويل
- توفير كشف حساب بنكي فيه مرتب آخر ثلاثة شهور للمستفيد.
ما هي شروط الحصول على قرض شخصي عبر معالم للتمويل
- هناك مجموعة من الشروط الواجب اتباعها من أجل إتمام الحصول على التمويل اللازم الشروط هي:
- على المستفيد أن يكون مرتبه الشهري 4000 ريال إن كان أحد موظفي القطاع الحكومي
- يجب أن يكون الموظف يعمل لدى جهة حكومية أو في شركة مساهمة
- يجب أن لا تقل فترة الخدمة عن ثلاثة شهور للمستفيد في الوظيفة الحكومية
- تشترط معالم للتمويل أن يكون سن المتقدم 21 سنة على الأقل وأن لا يتجاوز 60 سنة مع الأخذ بعين الاعتبار انتهاء التمويل بالنسبة للمتقاعدين في سن الـ 65.
تفاصيل أكثر عن مبلغ التمويل الشخصي المتاح من شركة معالم للتمويل
- هذا التمويل لمن يريد استخدامه في الذهاب في إجازة أو اقتناء أجهزة منزلية أو دفع رسوم المدارس وغيرها
- حجم التمويل يبدأ من مبلغ 15000 ريال سعودي ويصل إلى حوالي 250 ألف ريال
- حجم فترة تسديد الأقساط يصل حد 48 شهر
- معدل النسبة السنوية تصل إلى نسبة 22.85%.
حاسبة التمويل وطريقة حساب مقدار التمويل الشخصي من مؤسسات معالم للتمويل
- في الإجراء الأول نملئ حقل العمر
- في الخانة الثانية يوجد فترة العمل لحساب عدد الأشهر وضع الفترة الكاملة بالأشهر
- في الحقل الثالث نضع كامل المرتب الشهري
- في الخانة الرابعة وضع الأقساط الشخصية الأخرى
- في الخانة الخامسة نضع تقسيط الرهن العقاري
- في الخانة السادسة نضع حد بطاقة الائتمان
- الخان السابعة إجمالي المصاريف في الشهر الواحد
- بعد الانتهاء ننزل إلى أسفل الصفحة وننقر على أيقونة احسب مبلغ التمويل.
رابط وكيفية تعبئة نموذج تمويل شخصي
- بعد تسجيل الدخول في معالم للتمويل
- نضع الخيار الأول القيمة الإجمالية المطلوبة للتمويل
- في الخانة التالية نضع الدخل الإجمالي والصافي بعد إنهاء الالتزامات
- في ثالث خانة نضع مدة التقسيط من 12 شهر حتى 48 شهر
- في الخانة الأخيرة نضع نوع التمويل ما إذا كان للأفراد أو للشركات
- بعد الإنتهاء تظهر القيم الإجمالية للتمويل المقدم ومقدار القسط الشهري الواجب دفعه شهريا.
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