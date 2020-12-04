نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي معالم للتمويل.. الشروط والمستندات المطلوبة ومبلغ القرض الشخصي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزامنا مع بحث العديد من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية عن التمويلات البنكية ، وسنتحدث في هذا التقرير عن تمويل شخصي من معالم للتمويل ، وهي إحدى أهم المؤسسات في عالم التمويل للأفراد والشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويستمر طرح العديد من الأسئلة حول ما هو حجم التمويل الشخصي من مؤسسة معالم للتمويل وكم هي فترة السداد، حيث سنقوم بالإجابة على هذه الأسئلة بالتفصيل مع توفير رابط حاسبة التمويل لمعالم للتمويل الأفراد ، فضلا عن ذكر شروط التمويل والمستندات والوثائق اللازمة من أجل الاستحواذ على قرض شخصي للأفراد، يبدأ من 10,000 ريال سعودي ويصل إلى أكثر من 250 ألف ريال سعودي.

تمويل شخصي معالم للتمويل 1442

قبل الدخول في تفاصيل قرض الأفراد من شركة معالم ، سنتحدث عن مؤسسة معالم التمويل وهي إحدى أهم المؤسسات في مجال التمويل الأفراد والمنشآت وتهدف الشركة إلى تلبية احتياجات العميل بكل الإمكانيات المتاحة لدى المؤسسة، وتأسست شركة معالم في عام 2009 وفي عام 2013 أصبحت شركة مساهمة برأس مال يصل حتى 100 مليون ريال وفي 2017 وصل رأس المال إلى 150 مليون ريال، كما تهدف المؤسسة إلى أن تكون الأولى من ضمن أولويات المواطنين الراغبين بالحصول على التمويلات الشخصية وفيما يلي بعض من أهداف شركة معالم للتمويل:

يكفي أن تكون من أولويات العملاء في هذا المجال

تهدف إلى ضمان أكثر الحلول كفاءة بالنسبة للقرض الشخصي للأفراد والمنشآت وما يتناسب مع الشريعة الإسلامية

تهدف أيضا إلى تطوير الموارد البشرية لديها وتقديم منتجات وخدمات تمويلية منافسة

دعم وتمكين المنشآت والشركات الصغيرة والمتوسطة من تصوير أعمالها عبر الحلول التمويلية التي تطرحها وتوفرها شركة معالم

تستخدم الشركة أفضل وأحدث النظم الإدارية من أجل تطوير الشركة.

ما هي الأوراق المطلوبة للاستحواذ على تمويل شخصي للأفراد

يلزم العديد من الثبوتيات من أجل إكمال إجراءات الحصول على تمويل وهي:

خطاب التعريف بالمعاش

نسخة عن بطاقة الهوية

كروكي السكن مع توفير العنوان الوطني

تعبئة طلب تمويل الأفراد من معالم للتمويل

من معالم للتمويل توفير كشف حساب بنكي فيه مرتب آخر ثلاثة شهور للمستفيد.

ما هي شروط الحصول على قرض شخصي عبر معالم للتمويل

هناك مجموعة من الشروط الواجب اتباعها من أجل إتمام الحصول على التمويل اللازم الشروط هي:

على المستفيد أن يكون مرتبه الشهري 4000 ريال إن كان أحد موظفي القطاع الحكومي

يجب أن يكون الموظف يعمل لدى جهة حكومية أو في شركة مساهمة

يجب أن لا تقل فترة الخدمة عن ثلاثة شهور للمستفيد في الوظيفة الحكومية

تشترط معالم للتمويل أن يكون سن المتقدم 21 سنة على الأقل وأن لا يتجاوز 60 سنة مع الأخذ بعين الاعتبار انتهاء التمويل بالنسبة للمتقاعدين في سن الـ 65.

تفاصيل أكثر عن مبلغ التمويل الشخصي المتاح من شركة معالم للتمويل

هذا التمويل لمن يريد استخدامه في الذهاب في إجازة أو اقتناء أجهزة منزلية أو دفع رسوم المدارس وغيرها

حجم التمويل يبدأ من مبلغ 15000 ريال سعودي ويصل إلى حوالي 250 ألف ريال

حجم فترة تسديد الأقساط يصل حد 48 شهر

معدل النسبة السنوية تصل إلى نسبة 22.85%.

حاسبة التمويل وطريقة حساب مقدار التمويل الشخصي من مؤسسات معالم للتمويل

في الإجراء الأول نملئ حقل العمر

في الخانة الثانية يوجد فترة العمل لحساب عدد الأشهر وضع الفترة الكاملة بالأشهر

في الحقل الثالث نضع كامل المرتب الشهري

في الخانة الرابعة وضع الأقساط الشخصية الأخرى

في الخانة الخامسة نضع تقسيط الرهن العقاري

في الخانة السادسة نضع حد بطاقة الائتمان

الخان السابعة إجمالي المصاريف في الشهر الواحد

بعد الانتهاء ننزل إلى أسفل الصفحة وننقر على أيقونة احسب مبلغ التمويل.

رابط وكيفية تعبئة نموذج تمويل شخصي