نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم طلب إعفاء قروض بنك التسليف 1442 والشروط وطريقة الاستعلام في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنك التسليف، يقدم بنك التسليف والادخار السعودي سابقاً بنك التنمية الاجتماعية حالياً، مجموعة متميزة من القروض وبأقساط ميسرة بلا أية فوائد بهدف مساعدة الفئات والأسر السعودية من ذوى الدخل المحدود والتي تأثرت بشدة بفعل جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19)، وما نتج عنها من أثار سلبية على عدد من القطاعات الاقتصادية أبرزها قطاعات النقل والسياحة، والتي تعرضت للأغلاق الكامل، ويقدم بنك التنمية الاجتماعية حالياً، بنك التسليف سابقاً عدد من المنتجات مثل قرض الآسرة وقرض الزواج وقرض ترميم العقار وكلها تندرج تحت بند التمويل الشخصي، والحد الأقصى للقرض هو 60 ألف ريال سعودي، كذلك يقدم أيضاً بنك التسليف عدد من المنتجات التمويلية للمشروعات، مثل منتج العمل الحر وغيرها من المنتجات التمويلية الأخرى، وسوف نركز في السطور التالية على رابط تقديم طلب إعفاء بنك التسليف عن سداد أقساط القروض المتبقية وأيضاً طريقة الاستعلام عن سداد الأقساط المتبقية التي تم أعفاءها.

طريقة التقديم على إعفاء بنك التسليف عن سداد الأقساط المتبقية للقرض:-

هناك مجموعة من الخطوات التي يجب على المواطن الحاصل على قرض بنك التسليف أياً كان نوعه اتباعها في تقديم طلب الإعفاء من سداد الأقساط المتبقية من قروض بنك التسليف، ويمكن تلخيص تلك الخطوات كما يلي:-

استيفاء نموذج طلب إعفاء بنك التسليف:-

حيث يجب على المتقدم للإعفاء من سداد الأقساط المتبقية من قرض بنك التسليف أياً كان نوعه التقدم بطلب نموذج إعفاء بنك التسليف وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:-

الدخول على الموقع الإلكتروني لبنك التنمية الاجتماعية.

تسجيل الدخول إلى حسابك الشخصي لدي البنك وفى حالة ما إذا كان لم يكن لديك حساب فلابد من إنشاء حساب إلكتروني لدي البنك حتي يمكن الاستمتاع بكافة الخدمات الإلكترونية عبر موقع بنك التسليف أو بنك التنمية الاجتماعية.

قم بكتابة الاسم ثم كتابة كلمة المرور، ثم قراءة الرمز المرئي وإعادة كتابته مرة أخرى في المكان المخصص لذلك.

قم بطلب نموذج إعفاء بنك التسليف ثم قم بملء كافة البيانات المطلوبة بطلب الإعفاء للحصول على إعفاء بنك التسليف ويشترط أن يكون المتقدم لطلب الإعفاء من سداد أقساط بنك التسليف أن يكون من الأفراد غير القادرين على سداد الأقساط ويدعم طلبه هذا بالمستندات التي تدل على عدم قدرته على السداد أو استحقاقه طلب الإعفاء من سداد الأقساط المتبقية من قرض بنك التسليف.

بنود طلب الإعفاء من بنك التسليف:-

رقم العقد الذي تم بين طالب الإعفاء وبنك التسليف.

رقم الحفيظة وتاريخها ومصدرها.

رقم الهوية الوطنية الخاص بالمقترض.

تحديد نوع المقترض ما إذا كان (رجل/ امرأة) مع ضرورة كتابة الاسم رباعي.

أن يقوم المقترض بكتابة البيانات بالكامل من حيث اسمه بالكامل ورقم الجوال الخاص به ومكان سكنه وإمضائه على طلب الإعفاء.

طريقة الاستعلام عن إعفاء بنك التسليف والمستندات والأوراق المطلوبة :-