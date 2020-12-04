نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إجازة نصف العام 1442 في السعودية وتفاصيل الخريطة الدراسية في المقال التالي
عمر شويل - جدة نحو 27 يومًا هي المدة المتبقية على بدء موعد إجاز نصف العام 1442 في المملكة العربية السعودية، وفقًا للجدول الذي وضعته وزارة التعليم السعودية، قبل انتظام الطلاب والكادر التعليمي في العام الدراسي الذي يعد استثنائيًّا من حيث الحضور، إذ قررت فيه الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الصحة في المملكة، إغلاق المدارس والجامعات، لحين القضاء على فيروس كورونا المستجد الذي يسبب مرض “كوفيد -19”.
وكانت وزارة التعليم السعودية، قررت إغلاق المدارس والجامعات في مارس الماضي، وأجرت الاختبارات الخاصة بنهاية العام الماضي أونلاين، ولأن الفيروس التاجي لم ينتهِ بعد، فقد قررت على بدء الدراسة في العام الجديد عن بعد من خلال المنصات الإلكترونية وعلى رأسها مدرستي madrasati، وكذلك بوابة العين التعليمية، للحفاظ على الطلاب والعاملين في القطاع التعليمي من الإصابة بهذا الوباء.
موعد إجازة نصف العام 1442 في السعودية
وننشر لكم متابعينا عبر موقعنا، موعد إجازة نصف العام 1442 في السعودية وكذلك باقي الإجازات في هذا العام، وفقًا للجدول المعتمد من وزارة التعليم، خدمة للطلاب والمعلمين في جميع أنحاء المملكة، وذلك على النحو الآتي:
- في البداية، إجازة اليوم الوطني، في يوم الأحد 6 صفر 1442 هـ، الموافق 23 سبتمبر 2020م.
- يلي ذلك، العطلة التي يحصل عليها الطلاب بعد أداء امتحانات الترم الأول، ستكون يوم الخميس 16 جمادي الأولى 1442 هـ، الموافق 3 ديسمبر 2020م، وتستمر لمدة 14 يومًا.
- ثمّ إجازة عيد الفطر، وتبدأ من 17 رمضان 1442، الموافق 29 أبريل 2021، وتستمر حتى يوم 5 شوال، الموافق 18 مايو 2021
- كما تبدأ إجازة نهاية العام الدراسي، يوم الخميس 22 شوال 1442 هـ، الموافق 3 يونيو 2021م، حتى موعد العودة للدراسة في العام المقبل.
- أخيرًا، فإن عدد أيام الإجازات طوال العام الدراسي 35 يومًا.
خريطة التقويم الدراسي 1442
وكانت وزارة التعليم في المملكة، قد أعلنت التقويم الدراسي لعام 1442 هـ، إذ جاء على النحو الآتي:
- في البداية، بدأ انتظام الإداريين، من يوم الأحد 26 ذي الحجة 1441 هـ، الموافق 16 أغسطس 2020م.
- ثمّ عاد المعلمون يوم الأحد 4 محرم 1442 هـ، الموافق 23 أغسطس 2020م.
- وانتظم الطلاب، بدءًا من يوم الأحد 11 محرم 1442 هـ، الموافق 30 أغسطس 2020م.
- كما تبدأ اختبارات الترم الأول، يوم الأحد 5 جمادي الأولى 1442 هـ، الموافق 20 ديسمبر 2020م.
- بينما تعود الدراسة في الترم الثاني، يوم الأحد 4 جمادى الآخرة 1442 هـ، الموافق 17 يناير 2021م.
- تأتي بعد ذلك اختبارات الترم الثاني، يوم الثلاثاء 11 شوال 1442 هـ، الموافق 23 مايو 2021م.
- أخيرًا، فإن عدد أيام الدراسة الكاملة، يصل إلى 177 يومًا.
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