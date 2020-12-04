أقوى عروض التمويل الشخصي بنك الراجحي بدون أي رسوم ميزة سداد المديونية وهامش ربح منافس

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عمر شويل - جدة أقوى عروض التمويل الشخصي بنك الراجحي وليس جديد من المصرف تقديم العروض التمويلية المميزة ضمن مسيرة الرائدة في عالم الأعمال وتوفير الحلول المصرفية والقروض في صورة خدمات يمكن الحصول على كل شئ بغاية السهولة عبر الموقع أو من خلال تسجيل مباشر الراجحي للأفراد والذي يتيح لك كافة الخدمات وأنت في مكانك منها التمويل الشخصي، العقاري، السيارات بكافة المنتجات الموجودة بالإضافة إلى إمكانية التقديم للحصول على أنواع البطاقات الائتمانية العديدة، و يعرض أيضاً هذا التطبيق نقاط المكافآت التي تم تجميعها عند شرائك مشتريات بالفيزا الخاصة بك عبر نظام برنامج النقاط، كما يمكنك سداد المدفوعات وكافة الفواتير، والتحويل والسوق الإلكتروني كل هؤلاء من الخدمات المتوفرة لدى الراجحي المباشر.

أقوى عروض التمويل الشخصي بنك الراجحي

من ضمن المجالات الواسعة الاستعلام عن أسهم الراجحي من خلال الراجحي المالية، فضلاً عن عروض التمويل الشخصي بدون رسوم إدارية وتقنية على أن تشمل مميزات عديدة بمناسبة شهر التمويل ديسمبر الجاري كنوع من عروض نهاية العام على القروض التي يحتاجها العديد من الأشخاص لتلبية الاحتياجات الضرورية وشراء المستلزمات الهامة أو البدء في عمل مشروع صغير لتحسين الحالة المعيشية، حيث يضم عرض التمويل الشخصي المميزات التالي:-

عرض التمويل الشخصي بدون رسوم إدارية وتقنية متاح للسعوديين والمقيمين.

خاضع لأحكام الشريعة الإسلامية ومٌجاز من هيئة الرقابة الشرعية.

تمويل الراجحي بهامش ربح تنافسي.

متاح طلب سداد مديونية الراجحي

معدل النسبة السنوي يبدأ من 3.21%.

فترة سداد حتى 60 شهراً ميسرة.

قرض لا يحتاج إلى كفيل.

كيفية تقديم طلب الحصول على عرض التمويل الشخصي من الراجحي

يمكنك التقديم عبر الموقع الإلكتروني بنك الراجحي.