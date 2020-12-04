بمناسبة اليوم العالمي للتطوع فريق فعاليات المجتمع ينظم فعالية التطوع وأثره في التنمية

دوت الخليج : منال الغلث :الرياض ينظم فريق فعاليات المجتمع التطوعي، فعاليات بمناسبة “اليوم العالمي للتطوّع” ، التي تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية العمل التطوعي والخدمة المجتمعية وتأكيد مكانة فريق فعاليات المجتمع كفريق تطوعي رائد على مستوى المملكة، حيث تقام الفعالية في الرياض بفندق كروان بلازا .

وتضمنت الفعالية التعريف بالتطوع وأثره على التنمية واستعراض جهود الفريق خلال العام 2020 و إقامة حملة التبرع بالدم الثانية والعشرون الذي ينظمها الفريق بالتعاون مع مدينة الأمير سلطان للخدمات الطبية .

كما شملت الفعالية على تكريم المتطوعين و المتطوعات في فريق فعاليات المجتمع .

وقد صرح قائد الفريق الأستاذ / عبدالحميد العوام أن الفريق يعمل وفق رؤية طموحة لتحقيق الريادة في العمل التطوعي بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 ، حيث يعمل الفريق تحت مؤسسة بصمة خير الأهلية والمرخصة من وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية .

وإشار العوام أن الفريق يعمل إعداد خطة العمل لعام 2021 و الذي سيتم اعتمادها في شهر يناير القادم، كما تطرق ان الفريق يعمل على تدشين الموقع الالكتروني بأذن الله خلال الربع الأول من عام 2021 والذي سيكون منصة لتسجيل المتطوعين وتقديم البرامج التدريبية، وتقديم بعض البرامج والاستشارات الاجتماعية و يعرض روزنامة الفعاليات التي سينظمها الفريق .

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