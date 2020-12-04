نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة فتح حساب جاري في البنك العربي الوطني في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر البنك العربي الوطني واحداً من البنوك المشهورة في المملكة العربية السعودية حيث يمكنك فتح حساب جاري في البنك لجميع المواطنين السعوديين، من خلال مجموعة من الفروع التابعة لهذا البنك، حيث يقدم جميع الخدمات المتعلقة بالبنوك منها فتح حساب جاري في البنك أو الاستفادة من خلال بيع وتداول الأوراق المالية من المستثمرين ورجال الأعمال في السعودية.

خطوات فتح حساب جاري في البنك العربي الوطني

يمكن فتح حساب جاري في البنك العربي الوطني للمواطنين الموجودين بالمملكة باتباع مجموعة من الخطوات كما يلي:

أولاً الدخول إلى موقع البنك العربي الوطني على الإنترنت.

الانتقال إلى الصفحة الرئيسية الخاصة بالبنك العربي الوطني.

بعد ذلك الضغط على أيقونة فتح حساب جديد.

بعد ذلك اختيار اعرف المزيد من أجل التعرف على الأوراق المطلوبة وإجراءات التقديم.

البدء في تسجيل البيانات في المربعات الفارغة بطريقة صحيحة.

تأكيد اسم صاحب الحساب وذلك باللغتين العربية والإنجليزية.

بعد ذلك الضغط على خيار “إرسال”.

بعد ذلك إدخال الكود الذي تم إرساله عبر رسالة نصية على الهاتف.

الاحتفاظ بالرقم الخاص بالتفعيل والذي يظهر على الشاشة بعد الانتهاء من جميع الخطوات السابقة.

بعد ذلك تقديم رمز التفعيل في أحد فروع البنك عند زيارته.

شروط فتح حساب جاري في البنك العربي الوطني

من أجل فتح حساب في البنك العربي الوطني يجي توافر الشروط التالية لدى صاحب الحساب: