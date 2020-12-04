تغيير رقم الجوال في أبشر وتوثيقه بالخطوات

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عمر شويل - جدة سواء كنت مواطنًا أو مقيمًا في المملكة العربية السعودية، فإنه لا يمكنك الاستغناء عن منصة Absher، لذلك فإن تغيير رقم الجوال في أبشر يعد من الضرورات التي يقوم بها أي شخص في المملكة، في حالة شراء رقم شريحة جديد بعد تلف أو ضياع الشريحة الأولى التي جرى إضافتها في حساب المنصة عند إنشائه، إذ يشترط أن تكون البيانات المسجلة حديثة، حتى يتمكن المستخدم من فتح الحساب، وإجراء الخدمات التي يريدها في أي وقت ممكن، دون مشكلات.

وتمتلك هذه المنصة الإلكترونية أكثر من 200 خدمة إلكترونية في قطاعات المرور والجوازات والأحوال المدنية، يستفيد منها المواطنون والوافدون إلى المملكة، دون الحاجة إلى زيارة مقرات هذه المديريات، وذلك مواكبة لرؤية الحكومة “2030”، فيما يعد رقم الهاتف أحد أهم البيانات المطلوبة لإنجاز أي من هذه الخدمات.

تغيير رقم الجوال في أبشر

ونوضح من خلال موقعنا، خطوات تغيير رقم الجوال في أبشر 1442، خدمة للمواطنين والوافدين إلى المملكة العربية السعودية، وذلك على النحو الآتي:-

في البداية، يجب الولوج إلى منصة أبشر الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت.

ثم نختار خدمات الأفراد.

علينا بعد ذلك تسجيل الدخول إلى الخدمات الذاتية.

يلي ذلك، اختيار الخانة الخاصة بالرقم.

بعد ذلك ندخل الرقم الجديد، وننقر حفظ.

أخيرًا، تظهر البيانات الخاصة بالمستخدم وبها الرقم الجديد.

تغيير رقم الهاتف في Absher عبر جهاز الخدمة الذاتية

وإذا لم يتوفر إنترنت لدى المستخدم، وأراد إنجاز هذه الخدمة ( تغيير رقم الهاتف في Absher عبر جهاز الخدمة الذاتية ) بكل سهولة، يمكنه التوجه إلى أقرب جهاز خدمة ذاتية، والقيام بالخطوات الآتية:-

في البداية، تسجيل الدخول باستخدام حساب منصة أبشر.

ثم الولوج إلى الحساب الشخصي من القائمة التي تظهر.

علينا بعد ذلك النقر على الخدمة التي نريد إنجازها.

بعد ذلك، ندخل الرقم الجديد.

أخيرًا، ننقر على تأكيد، لتمم الخدمة بنجاح.

توثيق رقم الهاتف في منصة Absher

لعمل توثيق رقم الهاتف في منصة Absher من خلال الخطوات التالية:-

في البداية، يجب الولوج إلى منصة أبشر عبر الإنترنت.

ثمّ ننقر على الخدمات الإلكترونية.

ونختار توثيق شرائح البيانات.

يلي ذلك، اختيار طلب توثيق البيانات.

بعد ذلك إدخال اسم المستخدم، ورقم الهاتف، والشركة، وننقر على إرسال.

هنا، ننقر على تأكيد الطلب، وتدخل رمز التحقق، ونضغط على إرسال.

نستلم رسالة على المحمول لتأكيد التوثيق.

أخيرًا، نخرج من الحساب، ودخل إليه.

وبهذا نكون قد وضحنا لكم في هذا المقال بالتفصيل خطوات تغيير رقم الجوال في أبشر وتوثيقه بالخطوات.