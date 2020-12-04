نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض آهل بنك التنمية الاجتماعية السعودي المزايا وأهم الشروط للحصول على القرض في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض آهل بنك التنمية الاجتماعية هو قرض يقدمه البنك لجميع الأسر السعودية ويصل القرض إلى 60.000 ريال سعودي، حيث يقدم بنك التنمية الاجتماعية هذا النوع من القرض لمساعدة كافة المقيمين على أرض المملكة العربية السعودية على مواجهة مصاعب الحياة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، ويعد هذا المصرف من البنوك التي لها اسم شامخ وعريق في المملكة العربية السعودية حيث يهدف إلى مساعدة الأسر التي تكون محدودة الدخل كما أنه يتم تقديم القرض لجميع المقيمين على أرض المملكة دون الحاجة إلى الحصول على موافقة الكفيل ويعد من البنوك المميزة التي لا تقوم بوضع قيود تمويلية من اجل الحصول على القرض فيعد من المصارف التي تعمل على تيسير القروض وتسهيلها.

مزايا قرض آهل بنك التنمية السعودي

قامت حكومة المملكة العربية السعودية بتوفير قرض آهل بنك التنمية الاجتماعية والعديد من القروض الأخرى التي تسهل على الأسر أصحاب الدخل المحدود والمتوسط مواجهة مصاعب الحياة، كما أن هذا النوع من القروض يهدف إلى مساعدة الكثير من الشباب السعودي وتشجيعهم على إقامة مشروعات خاصة بهم لتحسين مستوى المعيشة والحصول على جميع احتياجاتهم، ومن مزايا القرض الآتي:

يقدم مصرف آهل العديد من القروض التي تساعد على مواجهة الحياة ومن تلك القروض قرض كنف وقرض الأسرة وقرض الترميم.

يوفر المصرف خدمة الحصول على القرض بدون كفيل ولكن الشرط الوحيد هو أن يكون المتقدم إلى القرض موظف لدى القطاع الحكومي وليس القطاع الخاص.

يقدم مصرف آهل من بنك التنمية الاجتماعية تسهيلات في سداد القرض وتصل مدة السداد الخاصة بالقرض نحو 5 أعوام.

قرض آهل متوافق مع شروط وأحكام الشريعة الإسلامية في كافة مناطق وفروع المملكة العربية السعودية.

قرض آهل التابع غلى بنك التسليف والإدخار السعودي يقدم القروض بدون رسوم أو بدون فوائد على القرض.

شروط الحصول على قرض آهل