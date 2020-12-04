نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات شاومي xiaomi mi 10t pro في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركه شاومي عن إطلاقها لهاتفين شاومي xiaomi mi 10t pro و شاومي xiaomi mi 10t عبر صفحتها علي مواقع التواصل الاجتماعي والتي أعلنت عن الهاتفين ليكوون الأقوى من حيث المواصفات والمميزات التي أعلنت عنها شاومي، هاتف شاومي xiaomi mi 10t pro الجديد عملت عليه شركه شاومي لتطوير الهواتف من حيث المعالج ونوع الشاشة والتي عملت أيضا علي الاهتمام ببطارية الهاتف.

مواصفات شاومي xiaomi mi 10t pro

أعلنت شركه شاومي عن مواصفات هاتف شاومي xiaomi mi 10t pro الجديد والتي سوف نلخصها لكم في الأتي:

أبعاد الهاتف 165.1×76.4×9.33 ملي.

الهاتف يزن 218 جرام.

الهاتف يدعم ir blaster للتحكم في الأجهزة المنزلية عن بعد.

الهاتف مصنوع من الزجاج مع إطار من الألومنيوم.

الهاتف يدعم شريحتين اتصال من نوع نانو.

الهاتف يدعم نظام تشغيل اند رويد 10.

شاشه الهاتف تأتي من نوع ips lcd كما في شاومي xiaomi redmi 9c وتأتي بمساحه 6.67 انش بدقه 1080×2400 بكسل ومعدل بكسلات يصل إلي 395 بكسل وأبعاد عرض 20:9 لعرض محتويات اكبر وتدعم الشاشة أيضا طبقه حماية من نوع corning gorilla glass جيل خامس.

الهاتف يدعم ذاكره 256 جيجا و 8 جيجا ذاكره عشوائية.

الهاتف لا يدعم مكان لكارت ميموري.

الهاتف يدعم معالج من نوع كولاكم snapdragon 865 كما في آوبو oppo A73 بتكنولوجيا 7 نانو ومعالج رسومي اخر من نوع adreno 650.

الكاميرا الخلفية للهاتف تدعم ثلاث كاميرات الأولي تتميز بدقه 108 ميجا بكسل والثانية تتميز بدقه 13 ميجا بكسل والثالثة بدقه 5 ميجا بكسل بالإضافة إلي دعمها فلاش ليد.

الكاميرا الأمامية تتميز بدقه 20 ميجا بكسل.

الكاميرا الخلفية تدعم تصوير الفيديوهات بجوده 8k وبمعدل التقاط 24 30 إطار في الثانية وتدعم التصوير بدقه 2160 بكسل.

الهاتف يدعم سماعات استريو خارجيه.

الهاتف يدعم بصمه اصبع مدمجه بزر البور وبصمه وجه أيضا.

الهاتف بدعم بطاريه تتميز بسعة 5000 ملي أمبير ويدعم أيضا شاحن بقوه 33 وآت.

ألوان الهاتف اللون الفضي واللون الأسود واللون الأزرق.

سعر شاومي xiaomi mi 10t pro

أعلنت شركه شاومي عن إطلاقها لهاتف شاومي xiaomi mi 10t pro الجديد كما أعلنت عن سعر الهاتف للنسخه 256 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 1860 ريال سعودي ما يعادل بالمصري حوالي 8400 جنيه مصري.