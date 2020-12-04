شروط قرض آهل من بنك التسليف قرض يصل إلى 60 ألف ريال سعودي

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عمر شويل - جدة شروط قرض آهل، يقدم بنك التسليف والذي يعرف ببنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية الكثير من الخدمات التي تهم المواطنين على أرض المملكة، حيث يسعى بنك التنمية إلى حمل جزء من الأعباء التي تواجه المواطنين ماديًا نظرًا للظروف الاقتصادية الراهنة، حيث يقدم العديد من الخدمات التي يكون هدفها الأول هو مساعدة الأسر محدودة الدخل وذو الدخل المتوسط لتحسين مستوى المعيشة الخاص بهم، كما يتم تقديم القروض من بنك التنمية الاجتماعية بما يوافق أحكام الشريعة الإسلامية كما أنه لا يوجد فوائد على قيمة القرض أو رسوم مالية.

ماهي شروط قرض آهل

يتساءل الكثير من المواطنين عن شروط قرض آهل التي من خلالها يتم الحصول على القرض، وقد قامت حكومة المملكة العربية السعودية بتحديد عدد من الشروط التي يجب توافرها لدى المستفيدين للحصول على قرض التنمية الاجتماعية وتلك الشروط تتلخص في الآتي:

يجب أن يكون راتب الشخص الذي يتقدم للقرض لا يزيد عن 10 آلاف ريال سعودي، ولا يقل الراتب عن 2000 ريال سعودي.

المستفيدين من قرض بنك التسليف هم الذي قد سجلوا أسمائهم في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

يجب أن تكون مدة التسجيل في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لا تقل عن سنتين.

يجب أن يتم تقديم كفالة وفق لنموذج 105 وذلك بالنسبة للموظف وأيضًا المتقاعد الذي كان يعمل في قطاع خاص.

يتم تقديم كفالة لربة المنزل وأيضًا الطلاب وفق نموذج 105.

قرض تمويلي شخصي

إن قرض آهل السعودي من الخدمات التمويلية الاجتماعية التي يقدمها بنك التسليف في المملكة العربية السعودية من أجل مساعدة أصحاب الدخل المنخفض وفئات عديدة أخرى كالمتقاعدين وكبار السن وأيضُا المطلقات والمرأة التي هجرها زوجها والكثير من الفئات الأخرى التي تحتاج إلى دعم مادى لمواجهة مصاعب ومتاعب الحياة، ويقوم البنك بتحديد حجم القرض وفقًا للحالة التي أمامه وأيضًا وفقًا لمعايير أخرى مثل حجم ومقدار الدخل الشهر للمستفيد، ويصل حجم قرض آهل إلى 60 ألف ريال سعودي وقد يزيد.

مميزات قرض آهل من بنك التسليف

يتمتع بنك التسليف بالعديد من المميزات التي تجعله المتقدم الأول في مجاله ومن أهم ما يميز قرض آهل بنك التنمية الاجتماعية أنه لا يحتاج إلى رسوم مادية أو فوائد مثل غيره من البنوك الأخرى، كما أن فترة سداد القرض تصل مدتها إلى 5 سنوات بالإضافة إلى أن القرض تابع لأحكام الشريعة الإسلامية.