نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسديد فواتير الكهرباء للمحتاجين وطريقة سداد جزء من الفاتورة لتجنب انقطاع الكهرباء في المقال التالي

عمر شويل - جدة يمكن تسديد فواتير الكهرباء للمحتاجين من المواطنين السعوديين عبر عدة طرق، حيث تضمن المبادرة الوطنية المشتركة بين وزارة الموارد البشرية وهيئة تنظيم الكهرباء سداد جزء كبير من فواتير الكهرباء لمستفيدي الضمان، وهي مبادرة تم تصميمها خصيصا بعد ملاحظة تعثر الكثيرين من محدودي الدخل وعدم قدرتهم على دفع فاتورة الكهرباء الشهرية، وتقدم تلك المبادرة دعم تكاليف الكهرباء لحوالي 700 ألف أسرة، كما يمكن تسديد فاتورة الكهرباء للمحتاجين عن طريق الجمعيات الخيرية المتخصصة التي تتبع المؤسسات والأفراد، وهذا ما سوف نوضحه بالتفصيل في موضوعنا اليوم بالاضافة إلى توضيح كيفية سداد جزء من فاتورة الكهرباء إلكترونيا لتجنب انقطاع خدمات الكهرباء.

تسديد فواتير الكهرباء للمحتاجين في السعودية

بالنسبة للمساعدة النقدية لمستفيدي الضمان تبلغ القيمة المحددة لدعم الفرد من حيث سداد فواتير الكهرباء للمحتاجين 72 ريال، وتزداد تلك القيمة بزيادة عدد أفرد الأسرة، ولذلك نجد أن قيمة دعم الكهرباء للأسرة المكونة من فردين تبلغ 89 ريال، ويصل الدعم في حالة الأسرة المكونة من 3 أفراد إلى 118 ريال، ثم يزداد إلى 130 ريال للأسرة المكونة من 4 أفراد، وهكذا تكون قيمة دعم الكهرباء لأسرة مكونة من أربعة أفراد 130 ريال، وقيمة دعم الكهرباء لأسرة مكونة من خمسة أفراد 166 ريال، وقيمة دعم الكهرباء لأسرة مكونة من ستة أفراد 206 ريال.

وتبلغ القيمة المحددة لدعم الكهرباء وتسديد الفواتير للمحتاجين لأسرة مكونة من سبعة أفراد 246 ريال، وقيمة دعم الكهرباء لأسرة مكونة من ثمانية أفراد 246 ريال، وقيمة دعم الكهرباء لأسرة مكونة من تسعة أفراد 334 ريال، وقيمة دعم الكهرباء لأسرة مكونة من عشرة أفراد 334 ريال، وقيمة دعم الكهرباء لأسرة مكونة من 11 فرد 401 ريال، وقيمة دعم الكهرباء لأسرة مكونة من 12 فرد 446 ريال، وقيمة دعم الكهرباء لأسرة مكونة من 13 فرد 522 ريال، وقيمة دعم تسديد فواتير الكهرباء للمحتاجين بالنسبة لأسرة مكونة من 14 فرد 526 ريال، وقيمة دعم الكهرباء لأسرة مكونة من 15 فرد 526 ريال.

جمعيات خيرية لسداد فاتورة الكهرباء للمحتاجين

وبالإضافة إلى المبادرة الوطنية المشتركة ظهرت العديد من الجمعيات الخيرية المتخصصة في دعم محدودي الدخل، وأعلنت عن تقديم دعم تكاليف الكهرباء وتسديد فواتير الكهرباء للمحتاجين في المملكة،ومن أبرز الجمعيات الخيرية المتواجدة في المملكة:

جمعية تراحم في مدينة مكة لسداد فواتير الكهرباء للمحتاجين والأسر محدودة الدخل. مؤسسة اللؤلؤة الوقفية لسداد فاتورة لمحدودي الدخل. جمعية النساء الخيرية في الدمام لها ومن بينها دعم تكاليف الكهرباء. جمعية تفريج كربة لتسديد فواتير الإيجار والكهرباء وغيرها من خدمات الدعم النقدي للأسر المحتاجة جمعية نماء الأهلية في مدينة مكة لتسديد فواتير الكهرباء للأسر الفقيرة والمحتاجين.

طريقة سداد جزء من فاتورة الكهرباء إلكترونياً

يستطيع المستفيد دفع فقط جزء أو قسط من فاتورة الكهرباء إذا تأخر في دفعها؛ وذلك لتجنب انقطاع خدمات الكهرباء، ولكن بشرط أن يتم سداد نصف قيمة الفاتورة على الأقل، ويمكن ذلك عن طريق البنك الذي تتعامل معه إما من خلال التطبيق الخاص بالبنك أو عبر جهاز الصراف الآلي، ولتسديد جزء من فاتورة الكهرباء إلكترونيا عبر تطبيق البنك يمكنك اتباع الخطوات التالية:

يقوم المستفيد بالتوجه إلى تطبيق البنك، ثم يقوم بتسجيل الدخول إلى حسابه. يقوم المستفيد باختيار المدفوعات ثم يقوم بالضغط على سداد الفواتير. يقوم المستفيد باختيار جهة الاستحقاق وهي الشركة السعودية للكهرباء. يتم إدخال رقم الحساب ثم يتم إزالة المبلغ السابق وإدخال القيمة الجديدة التي ترغب في سدادها. سوف يتلقى المستفيد رمز التأكيد على جواله، ويقوم بإدخاله لتأكيد العملية.

وبذلك نكون قد انتهينا من حديثنا اليوم عن طرق تسديد فواتير الكهرباء للمحتاجين من المواطنين السعوديين، وقيمة الدعم لتكاليف الكهرباء المحددة لمستفيدي الضمان، وذكرنا الجمعيات الخيرية المتواجدة في السعودية التي يمكن التواصل معها لسداد فاتورة الكهرباء بالنسبة لمحدودي الدخل، وفي نهاية حديثنا تطرقنا إلى طريقة تسديد جزء من فاتورة الكهرباء لتجنب انقطاع الخدمة.