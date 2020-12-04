نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحصول على قروض لموظفي الشركات غير المعتمدة من البنوك السعودية والمستندات المطلوبة (البنك الأهلي) في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الحصول على قروض لموظفي الشركات غير المعتمدة من البنوك السعودية، أصبح نظام القروض لموظفي الشركات الغير معتمدة منتشر كثيرا في الكثير من البنوك السعودية، حيث تتسارع البنوك في الآونة الأخيرة إلي تطبيق نظام القروض لموظفي الشركات الغير معتمدة، وذلك للتسابق في عملية جذب العملاء، عن طريق توفير كافة المتطلبات التي يحتاجون إليها، كما نتابع شروط الحصول على قرض شخصي بالتقسيط بدون كفيل، وايضا يمكنك الحصول على بطاقة مدى بنك البلاد bankalbilad بجميع أنواعها وكيفية تفعيل فيزا البلاد made وفيما يلي سوف نتعرف على الشروط التي تحددها بعض البنوك للحصول علي القروض لموظفي الشركات الغير معتمدة.

شروط الحصول على قروض لموظفي الشركات غير المعتمدة

أنفقت الكثير من البنوك السعودية على مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدم للحصول على قرض موظفي الشركات الغير معتمدة، ومن أهم هذه الضوابط والشروط:

من الشروط الأساسية أن يكون الشخص المتقدم للحصول على القرض سعودي الجنسية.

أن يكون العميل يتقاضى مرتب لا يقل عن 8000 ريال سعودي، وذلك بالنسبة لموظفي الشركات.

أن تكون مدة عمل المتقدم في الشركة التابع لها لا تقل عن 6 أشهر في الوقت الذي يتقدم فيه للحصول علي القرض.

من الضروري تسجيل المتقدم في التأمينات الإجتماعية.

من الشروط الأساسية أيضا أن يتم تحويل الراتب الخاص بالمتقدم بشكل تلقائي للبنك.

ألا يكون مجال عمل الشركة هو المقاولات.

ان يكون المتقدم خالي من أي التزامات أخرى لضمان تحويل الراتب.

مميزات قروض موظفي الشركات الغير معتمدة

تتيح هذه القروض التي يتم توفيرها للعاملين بالشركات غير المعتمدة للعملاء عدد من المميزات وهي:

يمكن للعميل الحصول على اكبر مبلغ تمويل ممكن.

توفر أرباح تنافسية للعميل.

تتيح للعميل فترة سداد كبيرة تصل إلي خمس سنوات.

تعمل هذه القروض علي خدمة كافة العاملين في كافة مناطق المملكة العربية السعودية.

ليس من الضروري أن تكون الشركة معتمدة للجهات الخاصة بالتمويل.

يعفي العميل من سداد الأقساط في حال وفاته أو تعرضة لحادث عجز.

المستندات والأوراق الضرورية للحصول على القرض

قبل التوجه لتقديم الطلب للحصول على القرض الخاص بموظفي الشركات الغير معتمدة، يجب توافر عدد من الأوراق والمستندات من قبل العميل وهي:

من الضروري توافر بيان عمل وذلك من خلال التأمينات الإجتماعية. الإطلاع على السجل الائتماني الخاص بالعميل المتقدم للحصول علي القرض، والتأكد من عدم وجود أي تعثر في وقت سابق أو في الوقت الحالي. التوجه بصورة من السجل التجاري، وكذلك خطاب التعريف الذي يفسر رأس مال الشركة الخاص.

شروط الحصول على قروض الموظفين بالشركات غير المعتمدة من البنك الأهلي

يضع البنك الأهلي عدد من الشروط الواجب توافرها لكي يتمكن الموظف من الحصول على قروض خاصة بالشركات الغير معتمدة، ومن أهم هذه الشروط: