نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في المركز الوطني للعمليات الامنية 911 عام 1442 وشروط التقديم عبر أبشر وظائف في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التسجيل في المركز الوطني للعمليات الامنية 911 ، هو ما يرغب للوصول إليه الكثير من الأشخاص الآن في المملكة العربية السعودية، وذلك تزامناً مع التصريح الأخير للإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية بالمملكة العربية السعودية، حيث تضمن إعلان فتح باب القبول والتسجيل في المركز الوطني للعمليات الامنية 911 لعام 1442، لذلك نختص في هذا المقال توفير رابط التسجيل في المركز الوطني للعمليات الامنية 911 لعام 1442 وشروط تسجيل المركز الوطني للعمليات الامنية 911 كذلك سنتعرف على شروط التسجيل والوظائف المُعلن عنها، ويبدأ تقديم المركز الوطني للعمليات الامنية 911 يوم السبت الموافق 1442/04/20هـ وما يقابلة بالتاريخ الميلادي يوم 2020/12/05م وينتهي تقديم المركز الوطني للعمليات الامنية في يوم الخميس الموافق 1442/04/25هـ وما يقابله بالتاريخ الميلادي الموافق 2020/12/10م.

التسجيل في المركز الوطني للعمليات الامنية 911

ومن المعروف أن المركز الوطني للعمليات الامنية 911، هو الأكبر والأهم ضمن المشاريع الامنية في جميع أنحاء الشرق الاوسط، وذلك نظراً أن المركز الوطني للعمليات الامنية 911 يتولى قيادة العديد من العمليات منها المخلة بالأمن السعودي والعمليات التي تكون مخصصة لمواجهة الطوارئ، ويوجد رقم موحد للمركز الوطني للعمليات الامنية هو 911، وهذا من أجل تقديم خدمة متطورة للمواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، ويتكون المركز الوطني للعمليات الامنية من عدة إدارات والتي تتمثل في التالي:

إدارة العمليات الرئيسية

إدارة الخطط والمعلومات.

إدارة التخطيط للأزمات والكوارث.

إدارة الدعم التقني.

إدارة المراقبة التلفزيونية.

إدارة الشؤون الإدارية.

شروط تقديم المركز الوطني للعمليات الامنية 911 عام 1442

تم الإعلان عن عدد من الشروط الواجب توافرها فيمن يرغب التسجيل في المركز الوطني للعمليات الامنية 911، والتي جاءت كما يلي:

يُشترط عند التقديم في المركز الوطني للعمليات الامنية 911 أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء الخـدمة خارج السعودية.

يُشترط أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.

يُشترط في المتقدم ألا يكون سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهى خدماته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية.

يُشترط تناسب طول ووزن المتقدم حسب اللائحة الطبية.

يُشترط ألا يكون متزوجًا من غير سعودية.

كما يُشترط اجتياز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول.

يُشترط أيضاً توّفر المؤهل العلمي والفني للوظيفة المتقدم لها مع ضرورة مصادقة المؤهل العلمي والفني من قبل جهة الاختصاص.

وظائف المركز الوطني للعمليات الامنية 911 المُعلن عنها

الجدول المرفق يحتوي على الوظائف التي تم الإعلان عنها وتوافرها فيمن يرغب التقديم في المركز الوطني للعمليات الامنية 911 لعام 1442.

الرتبة/ الوظيفة المؤهل العلمي / الشهادة الفنية التخصص وكيل رقيب بكالوريس لغات/ إحصاء/ أمن سيراني/ موارد بشرية/ علم اجتماع/ علم نفس/ محاسبة/ إعلام (صحافة الكترونية) عريف دبلوم سنتين فأكثر موارد بشرية/ دعم فني/ برمجة حاسب آلي/ الكترونيات/ لغة إشارة جندي أول شهادة الثانوية العامة أو ما يُعادلها/ دورة تدريبية سنة فأكثر جندي شهادة الثانوية العامة أو ما يُعادلها

رابط التسجيل في المركز الوطني للعمليات الامنية 911 عام 1442

وإلى هنا نكون قد انتهينا من تقديم جميع ما يلزم معرفته عن تقديم المركز الوطني للعمليات الامنية 911، والآن إليكم إرفاق رابط التسجيل في المركز الوطني للعمليات الامنية 911 عبر منصة أبشر للوظائف العسكرية، وعند الدخول سيتم الولوج إلى كافة التفاصيل الكاملة عن التسجيل في المركز الوطني للعمليات الامنية 911 لعام 1442، هذا وسنكون دائما مُتابعيسن معكم كافة الأخبار حيث سيتم الإعلان عن نتائج قبول المركز الوطني للعمليات الامنية 911 خلال الفترة ما بين انتهاء التقديم وفترة الفحص والمراجعة النهائية للإعلان عن المقبولين نهائياً بوظائف المركز الوطني للعمليات الامنية 911.