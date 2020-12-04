نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الحصول على قرض ثاني للنساء بقسط شهري منخفض في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث عدد كبير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية عن طرق ووسائل للحصول على قرض بقسط منخفض، لتلبية احتياج طلباتهم الشخصية والمساعدة في دفع الديون المتراكمة أو إعالة أسرة أو دفع مصاريف الجامعات، أو ترميم منزل وقرض زواج لمن يحاول البدء في تأسيس أسرة، بنك التنمية الاجتماعية قدم تسهيلات عديدة للمواطنين لكي يحصلوا على قروض تساعد الظروف الخاصة بهم في ظل الوقت الراهن بأقساط منخفضة ووسائل دفع ميسرة، وتقديم تمويل للأرامل والمطلقات بدون كفيل، ويمكن أخذ قرض أخر لضمان مستوى معيشي ميسر.

شروط بنك التنمية الاجتماعية

يجب أن يكون المتقدم على القرض من بنك التسليف سعودي أو سعودية الجنسية، لا يقل العمر عن 21 عاما، ولا يزيد عن 70 عاما، يجب أن لا يتجاوز الدخل الشهري عن 2000 ريال لكي تحصل على القرض المناسب لك من بنك التنمية الاجتماعية، في حالة وجود ضامن فيجب أن يكون من أحد أقرباء المتقدم لطلب القرض، مع تقدم جميع الضمانات المطلوبة للحصول على القرض وفق بعض الضوابط والمستندات من قبل البنك، بنك الائتمان يقدم القروض ومشاريع صغيرة بدون فوائد لذلك فهو يشجع على العمل وتحقيق الأهداف، فيقوم بتقديم القرض الأول والقرض الثاني وأيضاً القرض الثالث، حتى يتسنى للفرد تحقيق جميع مطالبة.

خطوات الحصول على قرض ثاني

يقدم القرض للمستحقين من النساء الأرامل والمطلقات، حيث هن الأكثر حاجة للقرض ومن أهم الشروط التي يجب توافرها للحصول عليه، كما يمكن الحصول على تمويل للنساء من بنك التنمية الاجتماعية بمبلغ 60 ألف ريال، لا يزيد الدخل الشهري عن 1000 ريال شهريا، نموذج الاستلام يجب أن يوضع به اسم الموظف وتقديم إفادة للعميل من قبل موقع وزارة الداخلية الرسمي، تقديم صورة من هوية المتقدم للطلب، من حساب مقدم الطلب الحصول على استمارة 104 الإلكترونية وتقديمها مع الأوراق المطلوبة، تقديم نسخة أصلية من حساب الآيبان، والتقديم لطلب قرض ثاني على الحساب الأصلي للمقترض، مع توضيح الأقساط.

طلب تمويل ثاني

قد بالدخول على الموقع الإلكتروني لبنك التسليف والنقر على إيقونة التمويل الفردي، واختيار التمويل الذي تحتاج إليه، كتابة البيانات صحيحة وكاملة، تقدم بالأوراق والمستندات إلى البريد السعودي إذا تم الموافقة على طلبك بالحصول على تمويل أخر وذلك وفق بعض الضوابط والمعايير والشروط التي يجب توافرها.