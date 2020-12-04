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عمر شويل - جدة يمكن للمواطنين بالمملكة العربية السعودية التسجيل في المساعدة المقطوعة إلكترونياً، ولذلك يجب على المواطن السعودي التسجيل على الموقع الخاص بمساعدة المقطوعة للضمان الاجتماعي، حيث أن يجب على المستفيد أن يقدم جميع البيانات الخاصة به مثل رقم الهوية، تاريخ الميلاد، ورقم الجوال الخاص به، ثم رمز التحقق الموجودة في الصورة، ويلزم على المستفيد أن يضيف الدخل الشهري الخاص به، ويجب على المواطن أيضا كتابة المؤهل الدراسي له، ثم يعد ذاك كتابة البريد الإلكتروني الخاص بالمستفيد، وفي النهاية كتابة رقم الحساب في البنك.

خطوات التقديم على المساعدة المقطوعة إلكترونياً :

يجب على المستفيد الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية https://hrsd.gov.sa/. يجب على المستفيد أن يسجل في الموقع في حالة عدم امتلاك حساب عليه، وفي حالة وجود حساب يجب تسجيل الدخول مباشرةً. يجب على المستفيد إدخال معلومات المقدم على مساعدة المقطوعة. يجب على المستفيد إدخال كافة البيانات المطلوب إدخالها صحيحة. وفي حالة الموافقة على جميع الشروط يجب الضغط على التسجيل.

يجب على المواطن السعودي المستفيد أن يوافق على جميع الشروط، ثم الاحتفاظ برقم الطلب الذي يوجد في آخر التقديم، لكي يتم الإستعلام عن حالة الطلب وموعد صرف مساعدة المقطوعة للضمان الاجتماعي.

موعد صرف مساعدة المقطوعة للضمان الاجتماعي :

لحد وقتنا هذا لم يتم تحديد موعد نهائي لصرف مساعدة المقطوعة للضمان الاجتماعي، ولذلك يمكن الاستعلام عن موعد صرف مساعدة المقطوعة من الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية https://hrsd.gov.sa/.