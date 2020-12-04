نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل يصل الي 300.000 ريال بفترة سداد تصل الي 240 شهرا في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم العديد من البنوك بالمملكة العربية السعودية الكثير من التمويلات الشخصية، حيث يقدم مصرف الراجحي السعودي تمويل شخصي سريع وبفترة سداد تصل الي 240 شهراً، ويعد مصرف الراجحي من أكثر البنوك تميزاً بالمملكة السعودية، ويرغب الكثير من المواطنين بالمملكة الحصول علي تمويل شخصي من خلالة، حيث يقدم تمويل شخصي يصل الي 300.000 ريال سعودي وبدون كفيل، ولذا سوف نوضح لكم من خلال موقعنا هذا ” موقع ثقفني الاخباري ” كيفية الحصول علي تمويل شخصي يصل الي 300.000 ريال سعودي والشروط الواجب توافرها للحصول علي التمويل.

شروط الحصول علي تمويل مصرف الراجحي السعودي

يقدم مصرف الراجحي السعودي العديد من التمويلات الشخصية وبجميع المبالغ التي يرغب المواطنين في الحصول عليها، حيث يمتلك مصرف الراجحي السعودي الكثير من المميزات في تقديم تمويلات الشخصية، ومن أهمها أن تمويلات متوافقة مع أحكام الشريعة الاسلامية، ومن ضمن مميزات أيضا أنه يقدم العديد من التسهيلات في تقديم تمويلاتة، ودائما ما يسعي بنك الراجحي السعودي الي تقديم كامل المساعدات للمواطنين في شكل تقديم القروض، حيث يقدم بنك الراجحي السعودي تمويل شخصي يصل الي 300.000 ريال سعودي، وبفترة سداد تصل الي 240 شهر من بعد الحصول علي التمويل، ويمكن لجميع المواطنين الحصول علي التمويل من مصرف الراجحي السعودي، ولاكن بعد أن تتوفر لديهم جميع الشروط والأحكام اللازمة، فقد حدد مصرف الراجحي السعودي بعض الشروط الواجب توافرها لدي جميع المواطنين الراغبين في الحصول علي التمويل الشخصي وهي كالتالي:

لا يمكن لجميع العاملين بالمملكة العربية السعودية الحصول علي التمويل الشخصي من خلال مصرف الراجحي السعودي الا من تتوفر لديهم الجنسية السعودية فقط. يجب للعاملين بالقطاع الحكومي الراغبين في الحصول علي التمويل الشخصي من مصرف الراجحي السعودي أن لا يقل الراتب الشهري لديهم عن 5000 ريال سعودي. يجب علي العميل المتقدم علي طلب التمويل بمصرف الراجحي السعودي بالقطاع الخاص أن لا يقل الراتب الشهري لديه عن 6400 ريال سعودي وذلك من أجل الحصول علي التمويل. يمكن اخد الدخول الأخري الثابتة في اعتبار بحد تمويل يصل الي 50% من الدخول.

خدمة عملاء مصرف الراجحي السعودي

أتاح مصرف الراجحي السعودي رقم خدمة العملاء، لسهولة التواصل لديهم، لكي يتمكن المواطن من تقديم شكوي أو اقتراحات أو غيرها من خلال الرقم التالي: 0096611403333