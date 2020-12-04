نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التقديم على قرض بدون فوائد بنك الراجحي وأهم مميزات القرض والتمويل الشخصي alrajhibank في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط التقديم على قرض بدون فوائد بنك الراجحي alrajhibank هو أكثر ما يبحث عنه عملاء بنك الراجحي، حيث يقدم بنك الراجحي الأكثر شهرة في المملكة العربية السعودية، وفي الوطن العربي الكثير من الخدمات المصرفية للعملاء، والقروض المختلفة التي يقدمها لدعم المواطنين، حيث يحتاج المواطنين إلي دعم مالي لسد حاجة معينة لدية، مثل تجديد المنزل الخاص به، أو دفع مصاريف إحتياجات معينة خاصة به.

قرض بدون فوائد بنك الراجحي

نتابع قرض بنك الراجحي بدون تحويل راتب شخصي، كما يوفر بنك الراجحي قروض لسد هذه الاحتياجات وسدادها بالتقسيط، ومنها قروض بدون فائدة تطبيقا للشريعة، وفيما يلي سوف نتعرف على الشروط اللازمة للحصول على هذا القرض، بالإضافة إلي أهم مميزاته.

أهم مميزات قرض بنك الراجحي

يقدم بنك الراجحي القرض بدون فوائد وهو ما يتناسب مع الشريعة الإسلامية لخدمة العملاء، كما يمكن فتح حساب ثاني في بنك الراجحي للحصول على القروض ومن أهم مميزات هذا القرض ما يلي:

يقدم فترة كبيرة التمويل بحد أقصى 60 شهر وحد أدني 12 شهر.

يقدم دعم مالي كبير يصل إلى 500000 ريال سعودي، وحد أدنى مبلغ 50000 ريال سعودي.

شروط قرض بدون فوائد من بنك الراجحي

يوجد عدد من الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدم للحصول علي القرض بدون فوائد من بنك الراجحي وهي:

من الضروري أن يكون الشخص المتقدم من أجل الحصول علي القرض بدون فوائد من بنك الراجحي أن يكون حاملا للجنسية السعودية.

من الشروط الواجب توافرها في المتقدم أن يكون له عمل في أحد البنوك التجارية في المملكة العربية السعودية.

يجب أن يكون المتقدم مقيم ويعمل داخل المملكة.

أن يكون المتقدم له راتب شهري لا يقل عن 20000 ريال سعودي.

ألا يقل عمر المتقدم للحصول علي التمويل عن 25 عام، وألا يزيد عن 55 عام.

أن يكون له خبرة في العمل لا تقل عن خمس سنوات، وأن يكون مدة استمرارة العمل الحالي له لا تقل عن عام وقت التقدم بالطلب.

يجب أن يتم ربط الحساب الخاص براتبه ببنك الراجحي لكي يتم تحويل الراتب تلقائي لدفع الأقساط.

خدمات التمويل الشخصي ببنك الراجحي

يتيح مصرف الراجحي خدمات تمويل شخصي للأفراد مختلفة تتمثل في:

يتيح مبلغ مالي تمويلي بالنسبة لكل العاملين لحسابهم من أفراد وموظفين، ويتراوح هذا المبلغ المالي التمويلي من 10 آلاف إلي 150 ألف رينجيت ماليزي.

أما عن معدل الربح في توقف على الحد الأدنى بالنسبة للدخل في السنة، مع نظام السداد المريح في مدة تتراوح بين عامين وثمانية أعوام.

كيفية الحصول على التمويل الشخصي عبر تطبيق المباشر

شروط الحصول على التمويل الشخصي من بنك الراجحي