نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة الاستعلام عن فاتورة المياه السعودية بثلاث طرق ونصائح هامه لتجنب ارتفاع فاتورة المياه في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة الاستعلام عن فاتورة المياه السعودية، التي يتساءل عنها الكثيرون من المواطنين والمقيمين في كافة أرجاء المملكة، والتي يمكنك التعرف عليها بالعديد من الطرق نذكر منها إليكم (الاستعلام برقم الحساب، الاستعلام عبر بوابة حياك، الاستعلام برقم العداد)، تعد هذه الطرق الجديدة التي أعلنت عنها الشركة الوطنية للمياه إحدى الخدمات الإلكترونية الحديثة التي أتاحتها الشركة الوطنية للمياه للمواطنين ضمن مجموعة كبيرة من التسهيلات والتيسيرات على المواطنين.

الاستعلام عن فاتورة المياه السعودية

أوضحت الشركة الوطنية للمياه عن الآليات الجديدة لقيام المستفيدين من الاستعلام عن قيمة الفاتورة الشهرية والتي يتم الإعلان عنها في نهاية كل شهر ميلادي من خلال إرسال رسائل إلى المواطنين موضح فيها قيمة فاتورة المياه الشهرية، حيث يتطلب من المواطن سدادها خلال فترة وجيزة حتى لا يتم انقطاع الخدمة عنهم، لذا تجد العديد من التساؤلات والاستفسارات من قبل العديد من المواطنين حول الطريقة الصحيحة للاستعلام عن قيمة الفاتورة الشهرية وآلية سدادها.

طريقة الاستعلام عن فاتورة المياه برقم الحساب

يستطيع المواطن السعودي أو المقيم الاستعلام عن فاتورة المياه برقم الحساب عبر إتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع شركة المياه الوطنية. الضغط على كلمة”تسجيل الدخول” أعلى الصفحة الرئيسية. تسجيل بيانات الخانة الأولى أما أحد الخيارات الثلاثة (اسم المستخدم، الهوية الوطنية، الإقامة). تسجيل بيانات كلمة المرور في الخانة الثانية. الضغط تسجيل الدخول. القيام باختيار خدمة معرفة رقم الحساب. تسجيل البيانات والمعلومات المطلوبة. الضغط على فاتورة المياه برقم الحساب. تسجيل رقم الحساب. الضغط على كلمة”استعلام” بعدها بلحظات قليلة ستجد أمامك جميع تفاصيل فاتورة المياه.

الاستعلام عن فاتورة المياه عبر بوابة حياك

أتاحت الشركة الوطنية للمياه بالمملكة طريقة الاستعلام عن قيمة الفاتورة الشهرية من خلال بوابة حياك، حيث تعد هذه الطريقة من أبسط وأسهل الطرق التي يستطيع المواطنين والمقيمين بالمملكة التعرف على قيمة فاتورة المياه بسهولة ويسر، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة البيئة والمياه والزراعة بوابة حياك .

. اختيار خدمة وزارة البيئة والمياه والزراعة.

الضغط على كلمة”الفواتير”.

النقر على الفاتورة الأخيرة.

تسجيل البيانات والمعلومات المطلوبة.

النقر على كلمة”استعلام” ستظهر أمامك كافة تفاصيل الفاتورة.

الاستعلام عن فاتورة المياه برقم العداد

يتمكن المواطنين والمقيمين بالمملكة الاستعلام عن فاتورة المياه بطريقة أخري من خلال رقم العداد عن طريق تنفيذ 4 خطوات بسيطة تتم كالآتي:

الدخول إلى بوابة شركة المياه الوطنية. الضغط على خدمة الاستعلام عن الفواتير. تسجيل رقم العداد في الخانة المخصصة لها. الضغط على كلمة”استعلام” تظهر أمامك قيمة الفاتورة.

رابط الاستعلام عن فاتورة المياه السعودية من الهواتف الذكية

يتمكن المواطنين السعوديين الراغبين في الاستعلام عن فاتورة المياه من وزارة البيئة والمياه والزراعة الدخول على تطبيق وزارة البيئة لجميع أجهزة الهاتف المحمول على نظام الأندر ويد، كما يتمكن المواطنين السعوديين أيضا من الاستعلام عن فاتورة المياه من خلال تطبيق وزارة البيئة للأجهزة الآي فون من خلال القيام بإتباع بعض الإجراءات البسيطة.

طريقة حساب قيمة فاتورة المياه

أوضحت الشركة الوطنية للمياه آلية حساب قيمة فاتورة المياه بعد التحديثات الجديد التي خصت التغير في أسعار المياه والصرف الصحي، والتي يتمكن المواطنين التعرف على هذه الآلية الجديدة من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع الشركة الوطنية للمياه.

القيام بتسجيل الدخول بأحادي الطرق السابق ذكرها.

الضغط على القائمة الرئيسية واختيار الحاسبة التقديرية .

. تسجيل قراءة قيمة الفاتورة السابقة والحالية.

تسجيل قيمة استهلاك المياه.

تسجيل قيمة استهلاك الصرف.

النقر على كلمة”حساب”.

القيمة المالية المقدرة لاستهلاك المياه

حددت الشركة الوطنية للمياه تسعيرة جديدة لاستهلاك المياه حسب قرار مجلس الوزراء السعودي رقم 95 نتيجة التغير في أسعار الطاقة والمياه، وجاءت التسعيرة الجديدة كالآتي:

فى حالة استهلاك أقل من 15 متر مكعب من المياه في الشهر تكون القيمة المالية للمياه المستحقة 0.10 ريال وتكون القيمة المالية للصرف 0.05 ريال سعودي. في حالة استهلاك المياه ما بين 16 متر مكعب إلى 30 متر مكعب من المياه في الشهر تكون القيمة المالية المقدرة للمياه 1 ريال سعودي، وتكون المستحقة للصرف 0.05 ريال سعودي. في حالة استهلاك المياه ما بين 31 متر مربع إلى 45 متر مكعب من المياه في الشهر تكون القيمة المالية المقدرة للمياه 3 ريال سعودي والمقدرة للصرف الصحي 1.5 ريال سعودي. في حالة استهلاك المياه ما بين 46 إلى 60 متر مكعب من المياه فى الشهر تكون القيمة المالية المستحقة 4 ريال والصرف الصحي 2 ريال سعودي. في حالة استهلاك المياه أكثر من 60 متر مربع في الشهر تكون القيمة المالية المقدرة للمياه 6 ريال سعودي والقيمة المالية المستحقة للصرف الصحي 3 ريال سعودي.

طريقة الاعتراض على قيمة فاتورة المياه

أتاحت الشركة الوطنية للمياه العديد من الطرق لتقديم اعتراض على قيمة فاتورة المياه، ونجد من هذه الطرق الاتصال بالرقم الموحد (920001744) الخاصة بالشركة الوطنية للمياه، كما يمكنك أيضاً الاتصال بالرقم التالي (800247220) الخاص بوزارة البيئة والمياه والزراعة، ولكن قبل محاولة الاتصال برقم خدمة العملاء يجب عليك إتباع بعض النصائح والتي من أهمها التأكد من عدم وجود تسريبات أو أعطال في ماسورة المياه أو الصرف الخاصة بك.

نصائح لعدم ارتفاع فاتورة المياه