نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل الأهلي بدون كفيل ولا تحويل الراتب ومبالغ مالية تصل إلى 500 ألف ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل الأهلي بدون كفيل ولا تحويل الراتب أحد الحلول التمويلية التي يقدمها البنك الأهلي التجاري للعميل السعودى والمقيم أيضاً،حيث يقدم البنك برنامج تمويل الأهلي التأجيري الذي صمم على أساس أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية وعلى أساس عقد الإجارة،حيث يقوم العميل بتقديم طلب استئجار سيارة محددة وبعد ذلك يقوم البنك بشراء تلك السيارة بناءاً على إختيار العميل ثم يقوم البنك بتأجير تلك السيارة بأجر معلوم ولفترة محددة وبعد انتهاء مدة التأجير يخير العميل بين تملك السيارة عن طريق دفع الدفعة الأخيرة للتملك المتفق عليها مع البنك أو يقوم العميل بإعادة السيارة للبنك.

خصائص تمويل الأهلي بدون كفيل ولا تحويل الراتب

يقدم البنك الأهلي التجاري تمويل تأجيري صمم طبقاََ لأحكام الشريعة الإسلامية بدون الحاجة إلى وجود كفيل أو تحويل الراتب الشهرى للعميل، كما يمكن أن يصل قيمة مبلغ تمويل الأهلي بدون كفيل ولا تحويل الراتب الي 500 ألف ريال سعودي، وفى هذا المقال من خلال موقع ثقفنى سوف نتعرف على أهم خصائص التمويل التأجيري المتاح لدي البنك الأهلي التجاري للعميل السعودى والمقيم أيضاً.

يقدم البنك الأهلي التجاري تمويل مصمم طبقاََ لأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية. يقدم البنك موافقة مبدئية فورية على طلب التمويل. يقدم البنك الأهلي التجاري تمويل تأجيري بمبالغ مالية تصل إلى 500 ألف ريال سعودي. لا يحتاج هذا التمويل المتاح لدي البنك الي وجود كفيل غارم. لا يشترط للحصول على تمويل البنك الأهلي التجاري إلى تحويل الراتب الشهرى للعميل. يتميز تمويل الأهلي بدون كفيل ولا تحويل الراتب أنه متاح للسعوديين والمقيمين إيضاََ في المملكة. خيارات للسداد عديدة وأقساط مجدولة حتى 5 سنوات. يقدم البنك تغطية تأمينية شاملة للسيارة طوال فترة التأجير. يقدم البنك الأهلي التجاري عروض حصرية خلال العام. يتيح البنك للعملاء السعوديين فرصة تأجير 5 سيارات، والعملاء المقيمين فرصة تأجير 3 سيارات. يقدم البنك الأهلي التجاري مراكز متخصصة منتشرة في جميع أرجاء المملكة من أجل خدمة عملاء التمويل التأجيري. يقدم البنك خيارات عديدة لإنهاء العقد أو تملك السيارة.

خطوات الحصول على القرض بدون كفيل ولا تحويل الراتب

يمكن لعملاء البنك الأهلي التجاري التعرف على المزيد من المعلومات عن التمويل التأجيري المتاح لدي البنك من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك أو الأتصال على الرقم 920000891،ومن خلال موقع ثقفنى سوف نتعرف على خطوات طلب التمويل التأجيري بدون كفيل ولا تحويل الراتب من البنك الأهلي التجاري.

الخطوة الأولي: يقوم العميل باختيار السيارة المناسبة

تبدأ الخطوة الأولي للحصول على قرض البنك الأهلي بدون كفيل ولا تحويل الراتب عن طريق اختيار السيارة التي يرغب بها العميل ثم يقوم مندوب المبيعات بتقديم عرض السعر موضحاََ فيه مواصفات السيارة.

الخطوة الثانية: يقدم البنك الموافقة المبدئية

يقوم العميل بزيارة فرع البنك وتقديم المستندات المطلوبة لمسئول المبيعات الخاص بتمويل الأهلي التأجيري،ثم بعد ذلك يقوم العميل بتعبئة النماذج المطلوبة وبعد ذلك يحصل العميل علي الموافقة المبدئية.

الخطوة الثالثة: يقدم البنك الموافقة النهائية

بعد حصول العميل على الموافقة المبدئية يتم التواصل معه من خلال رسائل نصية قصيرة وذلك خلال يومين لأشعار العميل بالموافقة النهائية وبعد ذلك يتم التنسيق مع وكالة السيارة وإدارة المرور وبعد عشرة أيام يتم تحديد موعد استلام السيارة.