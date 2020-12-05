نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات وطريقة تسجيل مستفيد جديد سكني وكيفية الحجز في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تسجيل مستفيد جديد سكني التي تعتبر من أهم عمليات البحث داخل المملكة، لجميع المواطنين وكذلك المواطنات، حتى يتمكنوا من تسجيل الدخول في البرنامج، ثم القيام بحجز الأراضي والوحدات السكنية، التي تكون متاحة في مناطق المملكة المختلفة.

طريقة تسجيل مستفيد جديد سكني

من أبسط وأسهل الأمور هو الحجز الإلكتروني في سكني، حيث أن المواطن لا يكون في حاجة حتى يقوم للتسجيل أن يذهب للوزارات، لأن التحول الرقمي تضمن الحجز الإلكتروني في سكني عن طريق الموقع الرسمي الخاص بالوزارة على الإنترنت، فيلزم بدايةً أن تقوم بتجهيز دفتر العائلة، وذلك بإتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع صندوق التنمية العقارية. ثم تسجيل جديد. كتابة كافة البيانات المطلوبة، ومنها الاسم، رقم الهوية، رقم الجوال، رمز الهوية، تاريخ الميلاد ثم تسجيل.

شروط سكني تسجيل جديد

لكي يستطيع الطالب التسجيل في سكني، للحصول على مساكن، يلزم توافر الشروط التالية:

يلزم أن الأسرة تكون مكونة من زوج وزوجة أو معهم ابن أو أكثر، أو زوجة مع ابن فاكثر، وفي حالة وفاة الزوجين يكون اثنان من الأخوة فأكثر. في حالة الأم الغير سعودية، فيقوم بالتقديم واحد من الأخوة أو أكثر عند وفاة الأب. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. إقامة الأسرة داخل المملكة. يزيد سن المتقدم عن 25 سنة. عدم امتلاك أي من أفراد الأسرة سكن مناسب. ألا يكون أحد أفراد الأسرة حصل على سكن من خلال دعم السكني من قبل.

كيفية حجز الوحدات لمستحقي دعم سكني

بمجرد الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بالتسجيل، أصبح المتقدم من المسجلين فيه، ويكون له الحق في التقديم على ما هو متاح من وحدات، من خلال تصفح المشاريع بالموقع، ومعرفة شركات الاستثمار العقاري التي تقوم بتوفير الخدمات العقارية.

وفي نهاية الأمر يتضح أن الكثير يقوم بالبحث عن كيفية وطريقة تسجيل مستفيد جديد سكني حتى يتمكنوا من حجز الوحدات المتاحة بالمملكة، وكذلك معرفة كل ما يخص الشركات المالكة، حتى يقوموا باختيار واحدة منهم للحجز لديها.