نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم طلب مساعدات مالية وسداد قروض وديون وغيرها من الديوان الملكي بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة خدمات الديوان الملكي طلب مساعدات مالية دومًا ما تحرص السلطات السعودية على مؤازرة المواطنين بكافة الشدائد التي يمرون بها سواء إن كانت اجتماعية أو مالية، وخير شاهد ما يقوم به الديوان الملكي السعودي من توفير المساعدات المالية، وفي تقريرنا هذا سوف نتعرف على طريقة تقديم الطلب.

خدمات الديوان الملكي

يقوم الديوان الملكي السعودي بتوفير الكثير من المساعدات المالية للمواطنين الذين يمرون بضائقة مادية، ويتعسرون في سداد الديون المستحقة عليهم والقروض المالية التي لم يستطيعوا سدادها، إضافةً إلى المساعدات الممنوحة لهدف العلاج سواء داخل حدود المملكة أو خارجها مع ضرورة توافر ما يُثبت مرضه وحالته الصحية تفصيليًا.

خطوات إرسال طلب إلى الديوان الملكي السعودي

يبتدأ المواطن بإلقاء التحية وتوجيهها إلى خادم الحرمين الشريفين. ومن ثم يقوم المواطن بكتابة وتحديد نوع المساعدة المطلوبة على اختلاف أشكالها كإسقاط ما عجز عن سداده من القروض التابعة للمملكة، تقديم شكوى ضد أحد الأشخاص أو المسؤولين. عقب سرد طبيعة المساعدة. يتم توضيح الأسباب المؤدية إلى تلك المشكلة. مع ضرورة تدعيم الأسباب بإرفاق ما يُثبت صحة الكلام من مستندات وأوراق، ويختتم المواطن الشكوى بتقديم التحية إلى خادم الحرمين الشريفين. وسيتم فحص صحة ما ورد بالطلب وعند ثبوت صحته يتم تحويل الطلب أوتوماتيكيًا إلى الديوان الملكي السعودي للبت في الأمر.

أرقام التواصل مع الديوان الملكي

لقد تم توفير أرقام مجانية للديوان الملكي للتيسير على كافة المواطنين، وتلك الأرقام هي 92003003، 8004000000 متاحة للمقيمين داخل السعودية وخارجها.