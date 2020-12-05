نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام أهلية حساب المواطن دفعة ديسمبر الدفعة 37 ومواعيد الصرف في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط استعلام أهلية حساب المواطن دفعة ديسمبر الدفعة 37 سنوفره لكم، حيث نشر برنامج الدعم بالسعودية “حساب المواطن” على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن ظهور نتائج أهلية المتقدمين للبرنامج للدفعة 37 “دفعة ديسمبر”، ووفر البرنامج رابط للتحقق من نتائج الأهلية، بحيث يمكن للمستفيدين الدخول على الرابط والتحقق من أهليتهم للدعم، وسنوفر لكم رابط استعلام أهلية حساب المواطن دفعة ديسمبر.

استعلام أهلية حساب المواطن دفعة ديسمبر

يمكن للمستفيدين من برنامج الدعم “حساب المواطن” التحقق من نتائج استحقاق الدفعة 37 من الدعم من خلال الدخول على رابط الاستعلام الذي وفره البرنامج:

ويذكر أن حساب المواطن كان قد أوضح أن تخلف بعض المستفيدين عن تحديث البيانات وامتناعهم عن الاعتراض على عدم الأهلية خلال 90 يوم وهي الفترة التي حددها البرنامج سابقًا، هو السبب الرئيسي وراء إنقطاع الدعم عن هؤلاء.

موعد صرف حساب المواطن

يُصرف الدعم الشهري المقدم من برنامج حساب المواطن يوم 10 بالشهر الميلادي، وقد تم تثبيت موعد الصرف بناء على قرار الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين، وحساب المواطن هو أحد برامج الدعم التي أطلقتها المملكة العربية السعودية لمساندة مواطنيها من الأسر أصحاب الدخول المنخفضة بالمملكة، وتهدف من خلاله إلى الوصول بدخل الأسُر إلى المستوى الذي يمكنهم من توفير حاجاتهم الأساسية للمعيشة.

شروط استحقاق الدعم

لاستحقاق الدعم المقدم من حساب المواطن، أكد البرنامج على ضرورة توافر عدد من الشروط بالمستفيدين: