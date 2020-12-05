- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام أهلية حساب المواطن دفعة ديسمبر الدفعة 37 ومواعيد الصرف في المقال التالي
عمر شويل - جدة رابط استعلام أهلية حساب المواطن دفعة ديسمبر الدفعة 37 سنوفره لكم، حيث نشر برنامج الدعم بالسعودية “حساب المواطن” على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن ظهور نتائج أهلية المتقدمين للبرنامج للدفعة 37 “دفعة ديسمبر”، ووفر البرنامج رابط للتحقق من نتائج الأهلية، بحيث يمكن للمستفيدين الدخول على الرابط والتحقق من أهليتهم للدعم، وسنوفر لكم رابط استعلام أهلية حساب المواطن دفعة ديسمبر.
استعلام أهلية حساب المواطن دفعة ديسمبر
يمكن للمستفيدين من برنامج الدعم “حساب المواطن” التحقق من نتائج استحقاق الدفعة 37 من الدعم من خلال الدخول على رابط الاستعلام الذي وفره البرنامج:
ويذكر أن حساب المواطن كان قد أوضح أن تخلف بعض المستفيدين عن تحديث البيانات وامتناعهم عن الاعتراض على عدم الأهلية خلال 90 يوم وهي الفترة التي حددها البرنامج سابقًا، هو السبب الرئيسي وراء إنقطاع الدعم عن هؤلاء.
موعد صرف حساب المواطن
يُصرف الدعم الشهري المقدم من برنامج حساب المواطن يوم 10 بالشهر الميلادي، وقد تم تثبيت موعد الصرف بناء على قرار الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين، وحساب المواطن هو أحد برامج الدعم التي أطلقتها المملكة العربية السعودية لمساندة مواطنيها من الأسر أصحاب الدخول المنخفضة بالمملكة، وتهدف من خلاله إلى الوصول بدخل الأسُر إلى المستوى الذي يمكنهم من توفير حاجاتهم الأساسية للمعيشة.
شروط استحقاق الدعم
لاستحقاق الدعم المقدم من حساب المواطن، أكد البرنامج على ضرورة توافر عدد من الشروط بالمستفيدين:
- أن يكون المستفيد سعودي الجنسية.
- أن يكون المستفيد دائم الإقامة بالمملكة.
- ألا يكون المستفيد متواجد بداخل أحد دور الإيواء أو السجون بالمملكة.
- ضرورة توافق جميع البيانات التي يقوم المستفيد بالإفصاح عنها مع تلك الموجودة لدى الجهات ذات العلاقة.
- تعتمد قيمة الدعم على إجمالي دخل الأسرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استعلام أهلية حساب المواطن دفعة ديسمبر الدفعة 37 ومواعيد الصرف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.