نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رقم التسليف الموحد وكيفية التواصل مع البنك في المقال التالي

عمر شويل - جدة رقم بنك التسليف الموحد حيث يقوم الكثير داخل المملكة بالبحث عن الأرقام المجانية الخاصة بالبنك للاستعلام عن جميع المعلومات المختلفة البنكية لأصحاب الحساب، وكذلك عن القروض باختلاف أنواعها، ومختلف المعاملات البنكية التي تتم من خلال البنك.

رقم بنك التسليف الموحد المجاني

بنك التسليف قام بإطلاق الخدمة الخاصة بالرقم المجاني الموحد، حتى يتمكن كافة مواطني المملكة من الاتصال بالبنك من أي مكان ووقت، بصورة مجانية بشكل تام، من غير فرض أية رسوم، فهو يمكن المتصل من التواصل مع خدمة العملاء.

وذلك للاستفسار، أو شكوى، والعمل على الوصول لحلها، أو كي يتعرف على كافة الخدمات والمعلومات والقروض التي يقوم البنك بتقديمها، وكيفية وشروط الحصول على أي تمويل، وهذا الرقم هو: 920008002.

كيفية التواصل مع بنك التسليف

هناك عدة طرق من الممكن أن يتم التواصل من خلالها مع البنك، فهو يعمل على تسهيل الاتصال به، وجاءت هذه الطرق كالتالي:

عن طريق رقم بنك التسليف الموحد المجاني للبنك 920008002. البريد الإلكتروني. من خلال الموقع الخاص بالبنك. عن طريق الذهاب لأحد فرع البنك. عبر الاتصال برقم المركز الوطني وهو 199099. من خلال الحساب البنكي على تويتر.

نبذة عن بنك التسليف

بنك التسليف والادخار السعودي تم تأسيسه في عام 1391هـ، والرياض هي المركز الرئيس له، وكان نشاطه في البداية على القروض، وبعد ذلك تم إضافة ثلاث مهام له بخلاف القروض الاجتماعية، مثل قروض لكافة المنشآت الصغيرة، توفير الادخار، والقيام بدور المكمل والمنسق لرعاية القطاع الخاص المنشآت الصغيرة.

من هنا نجد أن بنك التسليف يهتم بكل العملاء ويسعى لتوفير الراحة لهم وذلك من خلال تقديم رقم بنك التسليف الموحد والمجاني دون أن يحمل على عاتقه ثقل دفع أي رسوم، حتى يسهل التواصل مع البنك.