نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متطلبات شروط وطريقة فتح حساب ثاني في بنك الراجحي 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة فتح حساب ثاني في بنك الراجحي حيث أن هذا البنك أحد أفضل وأعرق وأقدم البنوك السعودية، فهو قام بتقديم الكثير من أحسن الخدمات لأهل المملكة، ومنها إمكانية فتح حساب آخر بكل سهولة عن طريق الموقع الرسمي الخاص بالبنك.

طريقة فتح حساب ثاني في بنك الراجحي

هناك بعض الطرق التي تتبعها لفتح الحساب الثاني أون لاين في بنك الراجحي، من أهمها:

الدخول على الموقع الرسمي لبنك الراجحي. الموافقة على كل الشروط. إدخال كافة البيانات الخاصة بفتح حساب ثاني. كتابة الكود في رمز التحقق. النقر فوق التالي. تعبئة البيانات التي تتعلق بالحساب. ثم عليك أن تختار أحد الفروع الخاصة بالبنك. التأكد من كتابة كافة البيانات صحيحة، قبل إرسال الطلب.

شروط فتح حساب ثاني في بنك الراجحي

بعد سرد طريقة فتح حساب ثاني في بنك الراجحي نعرض بعض الشروط اللازمة في كل راغبي فتح حساب ثاني وهي:

أن لا يقل سن المتقدم عن 18 سنة. لديه بطاقة التعريف الوطنية وتكون سارية المفعول. جواز سفر حديث، لو كان المتقدم أجنبي. كتابة كافة البيانات المطلوبة. يلزم أن يكون مشتركا في أبشر. يكون لديه بريد الكتروني أو وطني. يمتلك رقم جوال من أحد مزوّدي خدمة الاتصالات بالمملكة.

أهم مميزات فتح حساب ثاني في بنك الراجحي

يُساهم بصورة كبيرة في تسهيل عملية فتح الحساب عبر النت. من الممكن أن يستلم بطاقة الفيزا عن طريق جهاز الخدمة الذاتية. جميع المعاملات البنكية تكون سهلة عبر الخدمات الإلكترونية. كما أنه تُمكن سداد جميع الفواتير الحكومية مثل المياه والغاز، والكهرباء.

بالتالي تكون طريقة فتح حساب ثاني في بنك الراجحي سهلة عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك، الذي يعد من أنجح بنوك السعودية، الذي يوفر الخدمات ومن أهمها فتح حساب الثاني الذي من خلاله تسهل كافة التعاملات مع البنك.