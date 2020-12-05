نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتج آهل بدون فوائد وبلا كفيل وبأقساط مرنة تصل إلى 5 سنوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة منتج آهل بدون فوائد وبلا كفيل وبأقساط مرنة تصل إلى 5 سنوات من بنك التنمية الإجتماعية بالسعودية فيمكن لشريحة ليست بالقليلة من السعوديين الحصول على قرض آهل بدون فوائد ويهدف هذا القرض لمساعدة المواطنين السعوديين وفى مقال اليوم ومن خلال موقع ثقفنى سوف نتعرف على أهم شروط الحصول على تمويل آهل وطريقة طلب المنتج وسوف نتعرف أيضا على أهم مزايا التمويل من بنك التنمية الإجتماعية

طريقة التقديم على منتج آهل بدون فوائد

تمويل آهل هو أحد القروض التى يقدمها بنك التنمية الإجتماعية بالسعودية وهو تمويل يتميز بأنه تمويل ليس له أى فوائد ولا أى رسوم ويستطيع المواطن السعودي الحصول عليه من خلال هذه الخطوات

يقوم المواطن السعودي بالدخول على موقع بنك التنمية الإجتماعية بالمملكة العربية السعودية

ثم يقوم العميل بإختيار منتج آهل

ثم يقوم العميل بإدخال جميع البيانات المطلوبة لكي يستطيع العميل الحصول على التمويل

شروط الحصول على المنتج

يوفر بنك التنمية الإجتماعية بالمملكة العربية السعودية مجموعة كبيرة من القروض الشخصية المختلفة وذلك لكى تتوافق مع متطلباتواحتياجات كل عميل فهناك قرض خاص بالزواج وهناك أيضاً قرض للأسرة وهناك قرض كنف وفي هذا المقال سوف نعرض لكم أهم الشروط التى لابد من توافرها في المواطن المتقدم لكى يتمكن من طلب التمويل والحصول على الموافقة بعد توافر تلك الشروط وهي كالآتي

يستطيع العاملين بالقطاع الحكومي التقديم على المنتج بدون أى كفيل أو ضامن

يشترط أن يكون المتقدم للحصول على قرض آهل مواطن سعودي الجنسية فلا يستطيع غير السعوديين الحصول عليه

يشترط أن يكون المتقدم من المتقاعدين والعاملين بالقطاع الخاص وربة المنزل والطالب تقديم كفيل لكى يستطيعوا الحصول على منتج آهل

يشترط أن يكون المواطن السعودي المتقدم عمره لا يقل عن 18عام ويجب أن لا يزيد عن 50 عام وقت طلب الحصول على تمويل آهل

يشترط أن يكون المواطن السعودي المتقدم يحصل على راتب شهري لا يقل عن 2000 ريال سعودي

يبلغ قيمة تمويل آهل 60 ألف ريال سعودي

مزايا قرض آهل بدون فوائد