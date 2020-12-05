نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وسعر جوال هواوي بي 40 برو في السعودية ومزاياه الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات وسعر جوال هواوي بي 40 برو , يهتم العديد من الأشخاص بشراء الهواتف المحمولة فور نزول الإصدار الأحدث، فضولاً منهم في التعرف على مزايا كل إصدار وعيوبه ومواصفاته، ومن هذه الهواتف هواوي Huawei p40 pro وهو يعتبر من الهواتف التي يحب أن يقتنيها فئة كبيرة من الأفراد.

مواصفات جوال Huawei P40 Pro

تم تصنيع الهاتف من الزجاج ومحاط بإطار ألومنيوم.

يقاوم الهاتف الأتربة والماء قد يتراوح عمقه نحو 2 متر وتصل مدتها نحو نصف ساعة.

تصل سعة البطارية نحو 4200 ملي أمبير، كما تعمل البطارية على دعم الشحن السريع بإمكانيات وصلت إلى نحو 40 وات.

يحتوي الهاتف على شاشة كبيرة تقاس بـ 6.58 انش، ووصلت دقتها نحو 2640 × 1080 بكسل.

يتمتع الهاتف بمعالج قوي، فهو يعد أقوى معالج طرحته شركة هواوي.

تتمتع الكاميرا الخلفية بأن دقتها تصل إلى 50 ميجا بكسل، فالكاميرا تقوم بالتقاط الصور العريضة.

أما الكاميرا الأمامية، فهي تعتبر كاميرا مزدوجة 32 إلى 5 ميجا بكسل.

مزايا موبايل Huawei P40 Pro

يحتوي الهاتف على مجموعة من المزايا التي جعلته يتصدر الهواتف قائمة الهواتف الذكية، وهي كالتالي:

يتمتع الهاتف بوجود كاميرا أمامية يصل حجمها إلى 32 بكسل.

يتمتع الهاتف بامتلاكه لكاميرا خلفية تعتبر من الكاميرات القوية التي يتم الحصول عليها، فهذا الهاتف قد تفوق على هاتف آيفون 11 برو ماكس.

يمتلك الهاتف شاشة لها منحنيات من كافة الجهات بدون وجود أي حواف، كما يوجد ثقب من أعلى اليسار، به الكاميرا الأمامية المزدوجة.

يتوفر الهاتف بمجموعة من الهواتف منها الأبيض والأزرق والأسود، كما يتوافر أيضًا باللون الذهبي واللامع، فالسطح اللامع لا يظهر الخدوش بشكل واضح على عكس السطح اللامع الذي يظهر عليه الخدوش.

يتمتع الهاتف بتصميم مريح، فهو يمتلك زجاج منحني من الحوواف، وهذا من شأنه يجعل المستخدم يمسكه براحة، كما أنه تصميمه فريد ومميز يتوافق مع مختلف الأذواق.

سعر Huawei p40 pro