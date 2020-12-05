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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجز موعد الأحوال المدنية 1442 بدون أبشر في المقال التالي
عمر شويل - جدة حجز موعد الأحوال المدنية 1442 هي أحد الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية، وقد أطلقت حكومة المملكة تلك الخدمة مؤخرًا، لتوفير الوقت والجهد على المواطنين، ولتجنب التزاحم والتكدس داخل مكاتب تقديم الخدمة، بما يتفق مع جهود المملكة المبذولة لحماية مواطنيها من تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا، والإجراءات الاحترازية التي تطبقها المملكة لتجاوز تلك الأزمة، وكذلك يتفق مع إتجاه المملكة لميكنة الخدمات الحكومية، ورؤية المملكة 2030، وسنوضح لكم خطوات حجز موعد الأحوال المدنية 1442.
حجز موعد الأحوال المدنية 1442
تتيح حكومة المملكة للمواطنين والمقيمين إمكانية حجز موعد عبر منصة أبشر الإلكترونية، ولكن الكثيرين لا يملكون حسابات مفعلة على المنصة، والبعض فقد بيانات تسجيل الدخول الخاصة به على المنصة، ولهذا وفرت الحكومة بالمملكة طريقة أخرى يمكن من خلالها حجز موعد مع الأحوال المدنية، وهي عن طريق موقع وزارة الداخلية السعودية الإلكتروني، كما وفرت حكومة المملكة عدة طرق لحجز موعد للنساء، بخلاف الطرق المعتادة.
حجز موعد بدون أبشر
لحجز موعد مع الأحوال المدنية بالمملكة العربية السعودية ودون الحاجة إلى إمتلاك حساب أبشر، يمكنكم اتباع الخطوات التالية:
- الدخول على منصة وزارة الداخلية السعودية الإلكترونية.
- الدخول على الخدمات الإلكترونية.
- الدخول على إدارة الأحوال المدنية.
- قم بملء البيانات المطلوبة للتسجيل.
- أدخل رمز التحقق ورقم الهوية
- سيعرض لك الموقع العديد من الخدمات.
- قم بالنقر على “حجز موعد لإدارة الأحوال المدنية”.
- قم باختيار مكتب الخدمة المدنية الأقرب من القائمة.
- حدد نوع الخدمة المطلوبة.
- حدد الموعد المناسب من المواعيد المتاحة.
- ستُظهر لك المنصة بيانات الموعد، عليك طباعتها لاصطحابها معك.
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