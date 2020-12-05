نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الداخلية نقل كفالة عامل وافد شروط نقل الكفالة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أتاحت وزارة الداخلية نقل كفالة عامل وافد من كفيل إلى آخر بخطوات بسيطة إلكترونياً، وذلك عبر موقعها الرسمي، ويأتي ذلك ضمن سعي الحكومة لتسهيل الإجراءات على كل الوافدين بالمملكة، وبالتزامن مع رؤية المملكة 2030 لتطبيق التكنولوجيا في كل الخدمات الحكومية.

وزارة الداخلية نقل كفالة

وفرت وزارة الداخلية خدمة استعلام عن نقل كفالة وافد لكل المقيمين بالمملكة وذلك برقم الإقامة من خلال الخطوات التالية:

الدخول عبر بوابة أبشر وتسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور.

بعد الدخول لصفحة الحساب اضغط على “خدماتي”، ثم اضغط على الجوازات ومنها انقر على نقل الخدمات.

ستظهر لك صفحة اختر منها اسم العامل الوافد المطلوب نقل كفالته ثم اضغط على التالي.

يتم تعبئة البيانات الخاصة بالكفيل الجديد ( السجل المدني، تاريخ ميلاده) ثم الضغط على التالي.

ستظهر صفحة جديدة بها اسم الكفيل الجديد ورقم الهوية الخاص به، واسم العامل المطلوب نقل كفالته ورقم إقامته وتاريخ انتهائها، والمهنة التي يشغلها في الوقت الحالي.

قم بالضغط على (موافق) ثم اضغط على إرسال، وستظهر لك رسالة تُفيد نجاح إصدار الخدمة والمهلة المفترض استكمال الإجراءات بها.

شروط نقل الكفالة للافراد

تُتيح هذه الخدمة للمستخدمين سواء كانوا أفراد أو المؤسسات التي يعمل لديها 100 عامل فما دون، إمكانية نقل الكفالة بشرط الحصول على موافقة من وزارة العمل، ويُستثني من ذلك العمالة المنزلية.

ولا يُمكن نقل الكفالة بالنسبة للأفراد في الحالات التالية:

امتلاك العامل الوافد تأشيرة خروج وعودة، أو خروج نهائي. وجود أي مخالفات مرورية على الكفيل القديم. في حالة هروب العامل. رفض وزارة العمل للكفيل الجديد. انتهاء صلاحية جواز العامل وإقامته. في حالة المخالفات المرورية على الكفيل الجديد. المخالفات المرورية على المكفول. عدم توفر تكاليف نقل الكفالة يتسبب في إيقافها.

أما عن شروط نقل الكفالة للكفيل فتتمثل فيما يلي:

نقل الكفالة متاح فقط لمن لديه مائة مكفول فما دون. يتم استثناء العمالة المنزلية من نقل الكفالة.

خطوات نقل كفالة عامل منزلي

لا يُمكن نقل كفالة عامل منزلي من كفيل لآخر إلا بعد إتمام إصدار هوية مقيم وتتمثل خطوات النقل فيما يلي:

دخول الكفيل الحالي لحسابه عبر منصة أبشر.

الدخول إلى قائمة خدماتي واختيار “الجوازات”، ثم النقر على خيار “نقل الخدمات”.

قم بإدخال رقم اقامة العامل المنزلي وتاريخ ميلاده، ثم إدخال بيانات الكفيل الجديد.

ستصلك رسالة على الجوال بها رمز لتأكيد عملية النقل، قم بإدخاله في الخانة المطلوبة.

بعد الانتهاء من هذه الخطوات ينبغي على الكفيل الجديد دفع الرسوم المطلوبة لاستكمال عملية النقل.

ثم تسجيل الدخول في حسابه على منصة أبشر الإلكترونية، والتوجه لقسم خدماتي والنقر على “نقل الخدمات” ثم الموافقة على نقل العامل المنزلي لكفالته.

استعلام عن نقل كفالة في الجوازات

أتاحت المديرية العامة للجوازات خدمة الاستعلام عن نقل كفالة عامل وافد داخل المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى إمكانية الاستعلام عن حالة الطلب في وزارة الداخلية وذلك عبر منصة أبشر برقم الإقامة، كما وفرت خدمات أخرى متعددة من أبرزها خدمة الاستعلام عن صلاحية إقامة وافد، وطريقة إلغاء بلاغ الهروب.