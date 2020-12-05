نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل شخصي بدون تحويل راتب بنك الأهلي السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل شخصي بدون تحويل راتب يمنحه البنك الأهلي السعودي داخل المملكة قصير الأجل يغطي أحتياجاتك ومدته تصل إلي 12 شهراً ومن المعروف عن البنك الأهلي يعتبر من أهم البنوك داخل المملكة العربية السعودية وهذا التمويل الشخصي سيتم الحصول عليه ببعض الإجراءات الميسرة وذلك ينطبق علي المواطنين السعوديين والمقيمين داخل البلاد وسنتعرف علي كل الإجراءات المطلوبة للحصول علي التمويل الشخصي .

تمويل شخصي بدون تحويل راتب بنك الأهلي يمنحه لك بمزايا كثيرة :-

هامش الربح صفر بالمائه ومعدل النسبة السنوية صفر بالمائه للتمويل لمدة ستة أشهر أو أقل . تتوافق الشروط مع أحكام الشريعة الإسلامية . تتم الموافقة علي الفور لمنح التمويل . أقساط ميسرة للغاية تتراوح مدتها من ثلاثة أشهر حتى أثنى عشر شهر . أمكانية تأجيل القسط الخاص بشهر رمضان المبارك . يتم التأمين في حالتي الوفاة أو حالة العجز الكلي ( لا قدر الله ) حسب الشروط والأحكام لبوليصة التأمين .

تمويل بدون تحويل راتب والشروط التي تطبق :-

يتم منح التمويل للسعوديين والمقيمين .

يتم منح التمويل للعاملين بالقطاع الحكومي وأيضاً قطاع الشركات الكبري .

الحد الأدنى للرواتب لمنح التمويل للسعوديين ثلاثة الآف ريال سعودي ، وللمقيمين أربعة الآف ريال سعودي .

الحد الأدنى للمدة الخدمية للسعوديين ثلاثة أشهر للقطاع الحكومي ، وثلاثة أشهر بالنسبة للشركات الكبري وأيضاً المقيمين للشركات الكبري والقطاع الحكومي ، وتكون المدة سنة للسعوديين وأيضاً المقيمين في القطاع الخاص .

يتراوح مبلغ التمويل ما بين خمسة الآف ريال سعودي حتي مبلغ مليون ونصف ريال سعودي .

يكون الحد الأدنى لعمر العميل ثمانية عشر عام للسعوديين أثناء تقديم الطلب واثنان وعشرون عام للمقيمين أثناء تقديم الطلب ويشترط أن لا يزيد العمر عن ستون عاماً عند موعد الاستحقاق لآخر قسط .

بعض البنود الخاصة بالتمويل :-

يتم تطبيق الشروط والأحكام الخاصة بالبنك . يتم خصم رسوم أدارية بنسبة 1 بالمائة من مبلغ التمويل أو مبلغ خمسة الآف ريال سعودي أيهما أقل . يتم خصم قيمة الضريبة المضافة بمعدل 15 بالمائة وذلك من مبلغ الرسوم الإدارية . معدل تطبيق النسبة السنوية يشمل أيضاً مبلغ الرسوم الإدارية .

تمويل شخصي بدون تحويل راتب بنك الأهلي وتوضيح لمبلغ التمويل والاستحقاق الخاص بكل تمويل :-

مبلغ التمويل عشرون ألف ريال سعودي أستحقاقه ستة أشهر ومعدل نسبة سنوية 5.33 بالمائة وقسط شهري 3333 ريال سعودي . مبلغ التمويل أربعون ألف ريال سعودي أستحقاقه تسعة أشهر ومعدل نسبة سنوية 4.55 بالمائة وقسط شهري 4459 ريال سعودي مبلغ التمويل ستون ألف ريال سعودي أستحقاقه سنة ومعدل نسبة سنوية 4.66 بالمائة وقسط شهري 5048 ريال سعودي .

البنود السابقة علي سبيل المثال وقد تختلف معدلات النسب السنوية أعتماداً علي مبالغ التمويل والراتب وجهة العمل ومدة الاستحقاق للتمويلات المختلفة وقد تتأثر بالسجل الائتماني الخاص بكل عميل ولمعرفة مزيد من المزايا والشروط التي تطبق ومدي تطابق الشروط لكل فرد حسب راتبه وجهة العمل الخاصة به يمكنك زيارة موقع البنك سواء بالتوجه لفروعه أو الدخول على الصفحة الخاصة بالبنك علي الأنترنت .