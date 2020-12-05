نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة إخفاء صورة النساء من تطبيق توكلنا في خطوتين في المقال التالي

عمر شويل - جدة إخفاء صورة النساء من تطبيق توكلنا عبر خطوتين، يعتبر تطبيق توكلنا من أشهر وأفضل التطبيقات التي تم الموافقة عليها من قبل وزارة الصحة، بهدف تقديم المساعدات العلاجية للمواطنين المقيمين بالسعودية الذين يظهر عليهم الإصابة بالفيروس، من أجل علاجه وحماية لضمان سلامته وسلامة باقي أفراد المملكة، كما عرض تطبيق توكلنا الموثق من قبل وزارة الصحة، طريقة إخفاء صورة النساء وعدم ظهورها في تطبيق توكلنا.

خطوات إخفاء صورة النساء من تطبيق توكلنا عبر خطوتين

أجاب التطبيق على الموقع الإلكتروني “تويتر”؛ على كافة الأسئلة المقدمة من الأفراد بهذا الأمر، حيث يمكن للسيدات إخفاء صورهم الشخصية عن طريق اتباع خطوتين فقط وهما كالتالي:

الانتقال إلى “حسابي”.

إلغاء خاصية تفعيل الصورة الشخصية.

أشار التطبيق أن المواطنين المقيمين الذين لا يملكون حساب خاص بهم في “أبشر”، يمكنهم تعريف رقم الهاتف عن طريق أحد الأفراد المسجلين في خدمة أبشر، والمعروفة بإسم “تعريف رقم الهاتف لتطبيق توكلنا”، بعد الإنتهاء من استكمال كافة الخطوات السابقة، يمكن للمواطن التسجيل مباشرة في تطبيق توكلنا.

أهمية تطبيق توكلنا للمواطنين المقيمين بالمملكة

تم الإشارة أن هذا التطبيق تم التوثيق عليه من خلال وزارة الصحة بهدف التقليل من أزمة كورونا. تم تحديث تطبيق توكلنا من خلال المركز الوطني للمعلومات، فهو يعرض مجموعة كبيرة من المعلومات بطريقة مباشرة. يشارك في مساعدة المواطنين المقيمين بالمملكة على التعرف على المصابين بفيروس كورونا المستجد في حالة اشتباه المواطن بأنه ظهر عليه أي أعراض تدل على الإصابة بالفيروس. يهدف تطبيق توكلنا إلى إكتشاف الفيروس ومعالجته مبكرًا، كما تم العمل على تفعيل كافة التصاريح للأفراد المقيمين بالسعودية للقدرة على الخروج في موعد الحظر. من أهم الخدمات التي يقدمها التطبيق هو تحذير الأفراد من الأماكن الضيقة أو المعزولة، منعا لانتشار جائحة كورونا في المكان. يساعد تطبيق توكلنا المواطنين على منحهم الدعم الطبي اللازم لأي حالة تم الاشتباه فيها أثناء الإبلاغ عن الحالات المشتبه بها، من أجل معالجة وحماية الأفراد بالمملكة من نقل الفيروس إليهم.

في نهاية ختام موضوعنا عن تطبيق توكلنا وكيفية إخفاء صورة النساء من تطبيق توكلنا عبر خطوتين، ننصح المواطنين والمقيمين بتحميل تطبيق توكلنا من متجر بلاي ستور، وذلك لمميزاته العديدة، وضمانا لحماية نفسك وأهلك وكل من حولك من انتشار عدوي فيروس كورونا.