طرق تحديث العنوان الوطني إلكترونيًا في أبشر ١٤٤٢

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عمر شويل - جدة طرق تحديث العنوان الوطني إلكترونيًا فى أبشر ١٤٤٢، لجميع المواطنين الذين قاموا بتغيير محل إقامتهم من مكان إلى آخر بإمكانهم تحديث وتغيير وتعديل العنوان الوطني الخاص بهم، حيث توفر منصة أبشر الإلكترونية إمكانية تفيد في تحديث العنوان الوطني لجميع العملاء والمشتركين في خدمة العنوان الوطني الموحد، وذلك بشكل إلكتروني من خلال الدخول على الموقع الخاص بالمنصة، حيث تتيح هذه المنصة بكل سهولة ويسر تغيير العنوان الخاص بالمواطن دون تعقيدات أو إجراءات.



طرق تحديث العنوان الوطني منصة أبشر ١٤٤٢

بإمكان كل مواطن تغيير محل إقامته من مكان إلى آخر، تغيير عنوانه الوطني بشكل الكترونى، دون الحاجة للذهاب إلى المصالح الحكومية، ومقار الوزارات، عن طريق بعض الخطوات السهلة والبسيطة، وذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية:

تسجيل الدخول على الرابط الخاص لمنصة العنوان الوطني.

إختيار خدمة تسجيل الأفراد من بين الخيارات الكاملة، ومنها اختيار إدارة عنوان مسجل.

الضغط على زر تسجيل الدخول.

اضغط بعد ذلك على أيقونة تحديث العنوان.

أدخل البيانات التي يطلبها منك الموقع.

تأكد من صحة البيانات التي قمت بإدخالها على المنصة

ادخل العنوان الجديد، وتأكد من صحته.

إضغط على زر إرسال الطلب.

كيفية تقديم الوثائق المطلوبة

لما كان أداء الخدمة اليكترونيًا بإستخدام الإنترنت من خلال تسجيل الدخول عبر المنصات الإلكترونية، وهنا يثير التساؤل عن كيفية تقديم الوثائق المطلوبة، والتي تثبت الخدمة المراد القيام بها، تيسيرًا على المواطنين وتوفير الوقت والجهد عليهم، وأنه يتم توصيل المستندات المطلوبة، والصادرة من خلال منصة أبشر، عبر خدمة البريد السعودي، حيث يقوم البريد السعودي بتوصيل المستندات والوثائق التى يتم إصدارها إلكترونيًا، بإستخدام منصة أبشر مثل جوازات السفر التى يتم إصدارها لأول مرة، أو تحديدها بعد إنتهاء مدتها، ويقوم البريد السعودي بإيصال تلك المستندات إلى العنوان الوطني الخاص بطالب الخدمة والمستفيد منها، بعد القيام بإدخال بنفسه أثناء القيام بعملية للتسجيل بالخدمة، وذلك تكون الخدمة من بدايتها وحتى نهايتها من وقت تقديم طلب الخدمة الكترونيا وعبر المنصة، وحتى نهايتها باستلام الوثائق والمستندات التى تثبت الخدمة التي قام يطلبها المواطن عن طريق البريد السعودي، ومن ثم تكون الخدمة بالكامل ميسرة، ويتم أداءها من المنزل ودون حاجة للذهاب إلى مقر المصالح الحكومية أو مقار الوزارات، وتأتي كل هذه التغييرات في أداء الخدمة حرصا على المواطنين من الاختلاط والتكدس الذي قد يكون فرصة للإصابة بمرض فيروس كورونا المستجد.