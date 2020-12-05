نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مميزات جوال عزوم السعودي ومكونات العلبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مميزات جوال عزوم السعودي، مع اقتراب نهاية عام 2020 قامت شركة عزوم السعودية للإلكترونيات بالإعلان عن هاتفها الجديد الصحراء 2 أو ديزرت 2، والذي يتميز بالعديد من المميزات الجديدة والتي تختلف عن الهواتف القديمة، وقامت الشركة بتفعيل خدمة الحجز المسبق بشكل إلكتروني من خلال موقعها لحجز الهاتف قبل نفاذ الكمية المحددة وذلك لمن يريدوا شراء الهاتف الجديد والتمتع بمميزاته، مع العلم بأنه أول هاتف يتم إنتاجه بشكل كامل في السعودية، لذلك فهناك الكثير من الطلب عليه.

مواصفات هاتف عزوم الخارجية

وفقًا لما أعلنته شركة عزوم السعودية فإن للهاتف بعض الخصائص الخارجية هي:

عرض الهاتف حوالي 7.59 سم، وطوله يصل إلى 15.7 سم.

يتوفر بلون أسود رخامي وأبيض.

وزن الهاتف هو 180 جرام.

الشاشة قياسها 6.4 إنش.

مواصفات هاتف عزوم السعودي

أوضحت شركة عزوم أن خصائص هاتف عزوم الأساسية هي:

وحدة المعالجة المركزية من النوع ثماني النواة P70 Helio MT6771T. الذاكرة الداخلية للتخزين سعتها 128 جيجا بايت. ذاكرة ال RAM أو الوصول العشوائي سعتها 6 جيجا بايت. وحدة المعالجة للرسوميات هي Arm Mali-G72 MP3 Up to 300 MHz. للهاتف جهاز استشعار للضوء والبصمة وكذلك الجاذبية. يسمح بدعم البلوتوث بخاصية الجيل الخامس. ونظام تشغيل الهاتف هو Android 10. كاميرا أمامية تصل دقتها إلى 24 ميجا بايت، أما عن الأساسية فهي من النوع رباعي العدسات ودقة كل واحدة منها بالترتيب حوالي 48 ميجا بايت و 13 ميجا بايت و 2 ميجا بايت و 5 ميجا بايت. وبطارية الهاتف سعتها 400 مللي أمبير في الساعة، ومن النوع ليثيوم بوليمر، ومدخل شحن الهاتف هو Type C ويدعم خاصية الشحن السريع.

محتويات علبة هاتف عزوم السعودي

تحتوي العلبة على: