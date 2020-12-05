” في القطيف وسيهات.. فحص عشوائي للسكر يكشف سلامة 98% من المتسوقين والمتسوقات في ظل التثقيف الدائم “

دوت الخليج – ماجد السبع – القطيف سيهات كشفت نتائج سريعة لفحص عشوائي للسكري أجري على 200 من رواد المراكز التجارية في القطيف وسيهات، عن سلامة 98% من العينة التي استهدفها الفحص على مدى يومين.

وأظهرت النتائج ارتفاع السكر لدى 4 أشخاص عن النسبة الطبيعية دون علمهم أو شعورهم بأعراض جسدية ظاهرة.

جاء ذلك خلال الفعالية التي نظمها قسم التثقيف الصحي، بمشاركة قسمي الأسنان والتمريض بمستشفى القطيف المركزي، تحت شعار “حملة فحص السكري”، والتي تأتي امتدادًا لفعاليات اليوم العالمي لداء السكري، واختتمت يوم الأربعاء 2 ديسمبر 2020م.

واشتملت الفعالية على 3 أركان تثقيفية هي؛ التعريف بداء السكري من حيث “كيفية الإصابة، والأسباب، والأعراض، والمضاعفات”، وركن الفحص العشوائي لنسبة السكري، تحت إشراف الممرضين محمد الصالح وعلي آل محمد علي، وركن التثقيف بصحة الأسنان الذي يرشد لطرق العناية بنظافة الفم والأسنان، وأدارته اختصاصيتا الأسنان أماني جواد وفضيلة الماحوزي.

وأوضحت اختصاصية التثقيف الصحي زينب الشيخ أن الهدف من تنظيم الحملة هو تنبيه الزوار إلى أهمية الفحص الدوري لداء السكري، كونه من الأمراض الصامتة، والتوعية بمرض السكري والمضاعفات الناجمة عنه وكيف يمكن التعايش معه، مؤكدة أهمية الفحص العشوائي كونه قد يكشف وجود الإصابة لدى بعض الأشخاص الذين لا يعلمون بها.

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