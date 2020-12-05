رواد الكشافة السعودية تشارك جمعية سيهات فعاليات “عطاء وطن” تحت شعار “كشاف يومًا كشاف دومًا”

دوت الخليج – ماجد السبع – سيهات

افتتح ركن رابطة رواد الكشافة السعودية فعالياته التثقيفية في اليوم الأول من فعالية عطاء وطن الذي تنظمها جمعية سيهات للخدمات الإجتماعية بمناسبة اليوم العالمي للتطوع على أرض مركز الأمير فيصل بن فهد للمناسبات.

وذكر قائد البرامج في رابطة رواد الكشافة الرائد محمد السبع أن الرابطة تحتفي كل عام بيوم التطوع الكشفي (5 ديسمبر)، ويعدونه فرصة لاستثمار مهاراتهم الكشفية في السلك التطوعي كمشاركتهم زيارة دارالمسنين في هذا العام.

أوضح الرائد السبع أن الحركة الكشفية هي حركة شبابية تربوية تطوعية عالمية, هدفها تنمية الشباب بدنيًا وثقافيًا, أسسها ووضع قواعدها اللورد بادن بأول عام 1907 م وتأسست رسميا في المملكة العربية السعودية في عام 1961 م, وأشار أنّ هذه الحركة حركة تقبل بانضمام الذكور والإناث بمختلف الأعمار والجنسيات.

وبيّن السبع مراحل الكشافة في الرابطة استنادًا على الأعمار من البراعم إلى القادة والرواد الذين يعتبرون في مرحلة الخبرة حيث يستفاد منهم في تقديم الخبرات الكشفية والاستشارات المنوعة في المؤتمرات والبرامج المحلية والعالمية.

وأضاف السبع أن القادة والرواد في الرابطة الكشفية يساهمون في نقل خبراتهم بالأخص للمدارس ليتم تعليم الجيل الصاعد المهارات الكشفية كالتدريب على استخدام الأدوات الفنية والكهربائية والسباكة والنجارة ومهارة الالتزام واستثمار الوقت ومهارات دراسية وكشفية غيرها. وأكّد السبع على علاقة رابطة رواد الكشافة السعودية بوزارة البيئة والمياه والزراعة وإسهام ذلك في التشجير ومكافحة التصحر في المملكة العربية السعودية.

وأفاد السبع إلى أن أحب المجالات التطوعية التي سلكها في درب الكشافة هي المساهمة في خدمة الحجيج والمعتمرين والتي ساهمت فيها جمعية الكشافة السعودية لمدة 60 عام, وأكّد على الأثر الإيجابي الذي أحدثته الكشافة في نفسه في مختلف مجالات الحياة اليومية والعملية والأسرية من القوة والإلتزام والإعتماد على النفس وغيرها من الصفات.

وأشار السبع إلى أن الرابطة تتطلع إلى استمراية الشباب في العمل التطوعي الكشفي وإلى زيادة ساعات التطوع الكشفية وأن يصل عدد المتطوعين إلى مليون متطوع تحت ظل جمعية الكشافة العربية السعودية.

يُذكر أن رابطة رواد الكشافة تابعة لجمعية الكشافة العربية السعودية وتضم عدد كبير من الرواد ذوي الخبرة الطويلة ممن تواجدوا في يوم عطاء وطن كالرائد عوض القطان, والرائد عبدالوهاب القطان, والرائد محمد القطان والرائد عبدالله الربعان.