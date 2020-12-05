“المطرود يفتتح فعاليات يوم التطوع بجمعية سيهات”

دوت الخليج – ماجد السبع – سيهات

افتتح رئيس جمعية سيهات للخدمات الاجتماعية الأستاذ شوقي المطرود فعاليات يوم التطوع السعودي و العالمي بحضور عدد من الشخصيات المجتمعية.

تضمن الافتتاح جولة للتعريف بلجان الجمعية والمساعدات التي تقدمها وحجم العمل المناط بها، ومركز نعيم للعمل التطوعي ودوره باستقطاب المتطوعين، بالإضافة لأركان أخرى منها ركن التطعيم، وركن مكافحة العدوى التابعين للتجمع الصحي الأول، وركن جماعة التصوير الضوئي.

فيما تم التعريف بالمشاركين في الساحة الخارجية وهم الأسر المنتجة، والمعارض الفنية، ورواد الكشافة السعودية.

وذكر المطرود أن المملكة والعالم يحتفيان بكل متطوع قدم جهده ووقته وإمكاناته في سبيل خلق حياةٍ أفضل، مضيفاً بأن جمعية سيهات تعتز بمواردها البشرية، هؤلاء الذين ماتوانوا لحظة عن المساهمة في تحقيق أهدافها ورسالتها لتصبح مشهودة اليوم لكل العالم.

وذكر أن الجمعية بدورها تخدم الوطن ورؤيته الذي أثبت للجميع قيمة الإنسان في ظل الجائحة التي لازلنا نعيشها لليوم، والتي جعلت حكومتنا الرشيدة تقدم المواطن والقيم على كافة المصالح الأخرى، لذا فجمعية سيهات حاضرة بكل ماتملك لإعطاء الوطن مايستحقه، لذا جاء مركز نعيم للعمل التطوعي في توقيته المناسب ليوظف كل إمكانات أبناء المجتمع للوصول لرؤية المملكة والتحفيز على التطوع.

يشار إلى أن الفعاليات مستمرة ليوم السبت بأنشطة متنوعة ثقافية، صحية، فنية، أسر منتجة.

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