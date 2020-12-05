ارميزان الدوسري.. صائد ١٠ كؤوس يتطلع لإنجاز جديد في مهرجان الصقور

دوت الخليج : الدمام- منال العثمان

أكد الصقار السعودي ارميزان بن عبدالله بن هجرس الدوسري عزمه تحقيق المزيد من الألقاب والكؤوس في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، بعدما تمكن في اانسختين السابقتين من انتزاع ١٠ كؤوس في الأشواط النهائية لمسابقة الملواح.

وقال الصقار :”إنه استعد لملواح هذا العام بتدريب مكثف لصقوره المشاركة لنحو شهرين في محافظة الأفلاج:.

وتابع ارميزان الدوسري، والذي رافقه نجله عبدالله في أشواط اليوم الاثنين، عن تحقيقه ٤ كؤوس في النسخة الأولى للمهرجان، و ٦ أخرى من النسخة الثانية، ويطمح لإضافة المزيد من الكؤوس من النسخة الثالثة إلى مجموعته الثمينة.

وحول اصطحابه ابنه، شدد بأن ذلك مهم لاكتساب المهارات اللازمة، والتعرف على الصقارين وأجواء المسابقات، مؤكداً بأن سيسجل ابنه في شوط صقاري المستقبل الذي استحدثه مهرجان الملك عبدالعزيز هذا العام، تشجيعاً لصغار السن، بجوائز تبلغ قيمتها ٥٠ ألف ريال.

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